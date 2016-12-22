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Сервис HERE объяснил неопределенный статус Курил на своих картах
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Сервис HERE объяснил неопределенный статус Курил на своих картах
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Сервис HERE объяснил неопределенный статус Курил на своих картах
Картографический сервис автоконцернов Daimler, Audi и BMW объяснил разный статус Курильских островов для пользователей из России и других стран: «Нет единой карты мира, которой все были бы довольны»
Бухта Южно-Курильская на острове Кунашир (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Картографический сервис автоконцернов Daimler, Audi и BMW не определяет территориальную принадлежность Южных Курил для пользователей за пределами России. «К сожалению, нет единой карты мира, которой все были бы довольны», - заявили РБК в компании

Компания HERE, которая предоставляет картографические данные для Audi, BMW, Daimler и др., при заходе через анонимайзеры показывает принадлежащие России Курильские острова, как территории без названия и с неопределенной принадлежностью.

Если войти в сервис HERE WeGo с российского IP-адреса, то на картах будут показаны принадлежащие России острова Хабомаи, Кунашир, Шикотан и Итуруп. Но если войти в онлайн-карты HERE WeGo через анонимайзеры, то названия этих островов и их принадлежность отображаться не будут, убедился корреспондент РБК.

Компания HERE в ответ на запрос РБК пояснила, что карта, которую видит пользователь, «зависит от того, откуда он ее просматривает». «В частности, вы можете запросить наши картографические данные из вашего местоположения в Москве, и вы увидите конфигурацию границ, которая будет отличаться от той, что увидит пользователь из другого места», — заявили в компании. Представитель HERE пояснил, что разница в информации для пользователей из разных стран связана с необходимостью компании соответствовать разным национальным законодательствам.

«Мы используем разные отображения карт потому что, к сожалению, нет такой вещи, как единая карта мира, которой все были бы довольны», — добавили в компании.

В российском представительстве Daimler AG заявили РБК, что они используют эти карты по рекомендации производителя, а вопрос выделения территорий в качестве спорных относится к введению производителя карт. В BМW Group запрос РБК переадресовали в Here. Audi и Daimler пока не ответили на запрос РБК.

Компанией HERE раньше владела Nokia. В 2011 году Nokia начала выпускать карты для Windows Phone. В 2015-м Microsoft приобрела мобильное подразделение финской компании, но права на HERE ей получить не удалось. Свой картографический сервис Nokia продала немецким автопроизводителям Daimler, BMW и Audi за €2,8 млрд. После этого Microsoft объявила о том, что заменит HERE собственным продуктом.

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония Еще 6 фото
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Курильские острова вошли в состав Советского Союза после Второй мировой войны, 2 февраля 1946 года указом президиума Верховного совета СССР они были включены в Южно-Сахалинскую область. 8 сентября 1951 года 48 стран антигитлеровской коалиции и Япония подписали Сан-Францисский мирный договор. Советская делегация его не подписывала, так как в договоре не было четко обозначено, от прав и претензий на какие именно острова Курильского архипелага отказывается Япония и в чью пользу.

Между Россией и Японией со времен Второй мировой войны не заключен мирный договор. Совместную декларацию, формально провозгласившую окончание войны и восстановившую двусторонние дипломатические отношения, страны подписали в 1956 году. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и необитаемые острова (оставив за собой Итуруп и Кунашир) после заключения полноценного мирного договора. Когда в 1960 году правительство Японии подписало договор о безопасности с США, СССР аннулировал взятые на себя в 1956 году обязательства и оговорил передачу островов выполнением Японией двух условий — подписанием мирного договора и выводом иностранных войск с территории страны.

Позиция СССР и России состоит в том, что «принадлежность южных Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) Российской Федерации базируется на общепризнанных итогах Второй мировой войны и незыблемой послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН» (заявление МИД РФ от 7 февраля 2015 года). Япония считает, что принадлежность островов определяется Симодским трактатом от 1855 года, и настаивает на том, что включение островов в состав СССР было незаконным. По мнению японской стороны, острова не являются частью Курильского архипелага и поэтому они не попадают под термин «Курильские острова», который был использован в Сан-Францисском договоре. О поддержке позиции Японии в территориальном споре неоднократно заявляли в США.

В сентябре 2016 года Владимир Путин заявил, что СССР был готов согласно договору 1956 года передать два южнокурильских острова Японии, но японская сторона отказалась от выполнения этого договора.

Авторы: Петр Канаев, Анна Трунина, Валерия Комарова.
Теги: Daimler , Япония , Курильские острова , BMW , карты , Audi , навигатор , HERE
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