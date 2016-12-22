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Песков отказался обсуждать вопрос Навального на выборах фразой «темы нет»
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Песков отказался обсуждать вопрос Навального на выборах фразой «темы нет»
Политика, 10:42
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Песков отказался обсуждать вопрос Навального на выборах фразой «темы нет»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что тема участия в выборах президента России основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального исчерпана и «обсуждать» больше «нечего»
Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Вопрос о возможности участия оппозиционного политика Алексея Навального в выборах президента РФ в 2018 году исчерпывающе прокомментировал Центризбирком, так что по этой теме «обсуждать нечего». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию Би-би-си о принятом в Кремле решении не допускать Навального к выборам, передает «РИА Новости».

Ранее о том, что Навальный сможет зарегистрироваться на выборах президента в качестве кандидата, только если с него снимут судимости после жалобы в суд или если изменится законодательство о выборах, говорила в интервью РБК председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам Пескова, «обсуждение этого вопроса идет только в СМИ» и Кремль в нем принимать участия не намерен.

«Вы же знаете позицию ЦИК, обсуждать нечего», — сказал Песков журналистам и добавил, что «просто темы нет», уточняет ТАСС.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до истечения установленного законом срока ограничения избирательных прав граждан, осужденных за совершение тяжких преступлений. По ее словам, оппозиционный политик сможет на законных основаниях пойти на выборы в 2028 году. «И флаг ему в руки!» — добавила она.

Элла Памфилова — РБК: «Уходить с поста главы ЦИКа было бы малодушием»
Политика

Ранее глава Центризбиркома неоднократно озвучивала эту позицию. Так, например, в интервью РБК Памфилова отмечала, что «дается диву», когда слышит рассуждения «некоторых наших политических или околополитических деятелей» о том, что Навального могут зарегистрировать в качестве кандидата, ​«если вывести побольше народу на улицу». «Как и кто это будет делать [регистрировать Навального]?! Уж точно не я», — сказала она РБК. Памфилова также подчеркнула, что такой шаг будет означать нарушение закона и пойти на это она не может.

Чего нельзя политику Алексею Навальному. Фотогалерея Еще 1 фото
Фотогалерея

В июле 2013 года Ленинский суд Кирова признал виновными в мошенничестве двух главных фигурантов так называемого дела «Кировлеса» — Алексея Навального и Петра Офицерова. Оба своей вины не признали и заявили о политической ангажированности действий суда. После решения Европейского суда по правам человека, который установил, что при рассмотрении дела права обвиняемых были нарушены, Верховный суд России отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Однако после, в феврале 2017 года, Ленинский суд снова признал Навального виновным и приговорил к пяти годам колонии условно. По закону из-за наличия судимости теперь он не может баллотироваться на пост президента России.

О своем участии в выборах президента Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Алексей Навальный , Дмитрий Песков
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