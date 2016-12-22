ЦРУ ошибочно считало доклад сената о пытках при допросах утерянным

Доклад сената о том, какие методы допроса сотрудники ЦРУ применяли после терактов 11 сентября, в самом управлении считали утерянным. Сейчас генерал ЦРУ объявил, что диск с докладом нашли и вернули в сенат

​Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило, что ошибочно считало утерянным большой доклад сената США об использовании «усиленных методов допроса», в том числе утопления. Об этом сообщает Reuters,

«Это неловко и я принес извинения», — заявил генерал-инспектор ЦРУ Кристофер Шарпли, выступая перед комитетом сената США по разведке.

Речь идет о докладе, который также назывался «доклад о пытках». Он был составлен сенатом по итогам шестилетнего расследования методов допроса, которыми пользовались оперативники ЦРУ после теракта 11 сентября 2001 года.

Доклад был предметом споров между ЦРУ и демократами из комитета, обсуждались вопросы о том, следует ли его рассекретить, и не нарушили ли следователи закон при его создании.

Демократка Дайэнн Файнстайн, возглавлявшая комитет, требовала, чтобы 6700-страничный документ был рассекречен. Ее оппонент, республиканец Ричард Бёрр, ставший председателем комитета, наоборот, препятствовал его публикации и требовал вернуть копии, распространенные среди министерств США.

Ранее Шарпли говорил, что ЦРУ получила доклад в декабре 2014 года на компьютерном диске, данные с которого были загружены в засекреченную систему. Вскоре после этого управление получило указание удалить доклад из-за продолжающегося судебного разбирательства в рамках Закона о свободе информации. Сам диск не должен быть уничтожен, но, по словам Шарлпи, его не могли найти, а один из сотрудников сообщил, что диск был пропущен через шредер. ​

Однако в сенатском комитете Шарпли рассказал, что после того как завершилось разбирательство, в ходе которого документ был признан доступным для конгресса, диск нашелся. Примерно тогда же диск вернули Бёрру, заключил Шарпли.

«Целью распространения доклада между департаментами была надежда на то, что его прочитают», — заметила Файнстайн. По словам Шарпли, он читал только несекретный конспект доклада.