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Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом»
Политика, 21:18
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Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом»
Перелетевшие через воздушную границу Литвы российские Ил-76 отклонились от маршрута из-за погодных условий, заявили в Минобороны. Ранее Вильнюс в связи с инцидентом вручил Москве соответствующую ноту
Ил-76 (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Заявления Вильнюса о намеренном нарушении российскими военно-транспортными самолетами Ил-76 воздушного пространства Литвы в рамках учений «Запад-2017» являются «политизированными», заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Самолеты, как пояснили в военном ведомстве, отклонились от маршрута из-за «грозового фронта», который «прямо угрожал безопасности» Ил-76 и «их экипажам». При этом власти России, как добавили в министерстве, сделали «речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс» для того, чтобы сделать отклонение от маршрута.

«После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут», — сказали в Минобороны.

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«Претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» в ведомстве расценили как «полититизированные и не соответствующие действительности».​

Два Ил-76, по данным Минобороны, «выполняли плановый перелет с аэродрома «Таганрог» в Ростовской области на аэродром «Черняховск» в Калининградской области. Маршрут полета, как уточнили в министерстве, «проходил над нейтральными водами Балтики в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства».

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Ранее, 18 сентября, в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что российские Ил-76 нарушили воздушное пространство страны. Это, как уточнили в ведомстве, произошло 16 сентября. В этот день, по данным Вильнюса, российские самолеты находились в воздушном пространстве республики до двух минут. Причем летели эти самолеты, как добавили в ведомстве, «из основной части России в Калининградскую область». В связи с этим МИД Литвы вызвал посла России в Литве Александра Удальцова. Из-за инцидента ему была вручена соответствующая нота.

Литовское издание Delfi, в свою очередь, заметило, что нарушение воздушного пространства было зафиксировано во время российско-белорусских учений «Запад-2017». В сообщении МИД Литвы эти данные не упоминались.

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Российско-белорусские учения проходят на территориях России и Белоруссии с 14 сентября. В них участвуют 12,7 тыс. военнослужащих обеих стран, а также задействованы авиация и более 600 единиц боевой техники.

Еще до своего начала эти военные маневры вызвали тревогу у стран НАТО — соседи Союзного государства выражали обеспокоенность из-за возможности повторения «крымского сценария» в странах Прибалтики.​ Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, называла «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы. В маневрах, по ее данным, должны были принять участие свыше 100 тыс. военных. В российском военном ведомстве эти цифры позже назвали «взятыми с потолка».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Минобороны , Литва , Ил-76 , "Запад-2017"
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