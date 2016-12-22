Пентагон рассказал о контактах с Россией по безопасности на востоке Сирии

Россия и США ведут переговоры о предотвращении нежелательных инцидентов на востоке Сирии, сообщил РБК представитель Минобороны США. Двумя днями ранее американцы обвинили Россию в авиаударе по их союзникам в районе Дейр-эз-Зора

Российский солдат в Дейр-эз-Зоре (Фото: AP)

Международная коалиция ведет с российскими официальными лицами работу по предотвращению инцидентов в «сложном и перегруженном» воздушном пространстве над районами боевых действий на востоке Сирии, сообщил РБК представитель Центрального командования ВС США майор Эдриан Ранкин-Галлоуэй 18 сентября. О том, что Россия и США ведут пытаются скоординировать действия в восточном Дейр-эз-Зоре, в понедельник, 18 сентября, также сообщил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. «Контакты между коалицией и русскими обеспечивают безопасность наших летных экипажей и ресурсов, а также поддерживают наши операции на земле», — заявил РБК майор Ранкин-Галлоуэй. В целях обеспечения секретности операций представитель Пентагона не стал раскрывать детали обсуждений с российской стороной. «В конечном счете, подобная деконфликтизация позволяет нам сосредоточиться на нашей миссии — разгроме ИГ (запрещена в России. — РБК) », — подытожил он.

Ранее о том, что российские и американские военные планируют встретиться на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Дейр-эз-Зора сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости». Предложение организовать встречу и обсудить «зоны ответственности сторон и координацию действий по борьбе с ИГ, по словам собеседника агентства, поступило с американской стороны. Он также рассказал, что российские военные сторона уже представили коллегам предварительные предложения по зонам ответственности и направила им карту с линией демаркации.

О консультациях США и России касательно предотвращения инцидентов в районе Дейр-эз-Зора стало известно через два дня после того, как коалиция обвинила Россию в авиаударе по частям оппозиционных режиму Башара Асада «Демократических сил Сирии» (ٍSDF), состоящих преимущественно из курдских отрядов самообороны YPG и YPJ.

«Примерно в 12:30 по Гринвичу сегодня [16 сентября] российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат, около Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы партнеров коалиции», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. В нем также утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе SDF и советников из коалиции. Пострадали только бойцы SDF, жертв и раненых среди представителей западной коалиции нет.

Москва обвинения отвергла. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российская авиация наносит точечные удары по объектам на западном и восточном берегах Евфрата, их цели «разведаны и подтверждены по нескольким каналам». Он отметил, что российские военные «заблаговременно» сообщили Пентагону границы проведения операции в Дейр-эз-Зоре «во избежание ненужной эскалации».

Российские солдаты в ​Дейр-эз-Зоре (Фото: AP)

Находившийся более трех лет в окружении боевиков ИГ Дейр-эз-Зор на востоке Сирии был разблокирован сирийской армией при поддержке российских ВКС 5 сентября. Правительственные войска и их союзники развивают наступление на восток в сторону границы с Ираком. Одновременно с ними с севера в сторону Дейр-эз-Зора ведут наступление «Демократические силы Сирии». Продвижение SD​F обеспечивает с воздуха авиация международной коалиции во главе с США.

В понедельник,18 сентября, Минобороны России сообщило, что части правительственных войск Сирии при поддержки российской авиации форсировали Евфрат. Согласно сообщению силового ведомства, сирийская пехота переправилась вместе с танками по наведенной понтонной переправе на восточный берег и смогла выбить боевиков из нескольких населенных пунктов. От позиций SDF правительственные войска отделяют считанные километры.

Ранкин-Галлоуэй также поделился с РБК деталями оперативной обстановки в городе Ракка. Осаду самопровозглашенной столицы ИГ в Сирии курдские отряды ведут уже несколько месяцев. Майор рассказал, что бойцы SDF при поддержке авиации коалиции с воздуха продолжает «уверенно продвигаться». По его словам, 17 сентября бойцы «Демократических сил» взяли под свой контроль 15 кварталов в черте города, а также отбили у боевиков ИГ территории площадью 7 кв. км севернее Ракки. «На западной фронтовой линии SDF удалось удержать свои оборонительные позиции вокруг комплекса Национальной больницы. На восточной SDF атаковали с северо-востока, открыв тем самым новый фронт против ИГ», — рассказал представитель американской армии. Он также подтвердил информацию об освобождении 65% общей площади Ракки от экстремистов.