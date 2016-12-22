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В Одессе задержали двух оправданных фигурантов «дела 2 мая»
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В Одессе задержали двух оправданных фигурантов «дела 2 мая»
Украинский кризис, 17:15
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В Одессе задержали двух оправданных фигурантов «дела 2 мая»
Двух фигурантов дела о беспорядках на Греческой площади в Одессе в 2014 году Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, которых ранее 18 сентября суд оправдал и освободил, задержали снова. Их обвинили в сепаратизме
Фото: Архип Верещагин / ТАСС

Оправданных и освобожденных в зале суда фигурантов «дела 2 мая» Евгения Мефедова и Сергея Долженкова задержали по новому обвинению, сообщает одесское издание «Таймер». Ими «занялась Служба безопасности Украины», уточняет местное издание «Думская.net». По данным издания, в зал суда, где зачитывали оправдательный приговор, зашли сотрудники СБУ и прокуратуры. Они это сделали, «чтобы объявить им о новом подозрении».​

Как пояснил РБК адвокат Мефедова Валентин Рыбин, после оглашения оправдательного приговора Сергею Долженкову и Евгению Мефедову по «делу 2 мая» были предъявлены «новые подозрения». «Сразу после оглашения приговора в городском суде Черноморска в зал зашли представители СБУ и прокуратуры Одесской области, Евгению и Сергею были предъявлены подозрения по ст. 110 УК Украины — действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины», — рассказал он, добавив, что «сейчас их задержали и будут ходатайствовать об избрании меры пресечения».

Правоохранители не дают выйти Долженкову и Мефедову из здания суда, уточняет «Интерфакс-Украина».

Ранее в понедельник, 18 сентября, Ильичевский суд Одесской области оправдал всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые произошли 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Тогда из-за столкновений между активистами «Евромайдана» и сторонниками движения «Антимайдан» погибли шесть человек.

Вместе с Мефедовым и Долженковым по «делу 2 мая», как уточнил РБК адвокат Валентин Рыбин, были оправданы еще 19 человек в связи с отсутствием доказательств вины подсудимых. «Суд указал также, что следствие было проведено некачественно и односторонне», — добавил защитник. Обвиняемых суд постановил освободить в зале суда.

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Суд указал на ряд нарушений, допущенных следствием при сборе доказательств, «из-за предвзятости» единственного свидетеля обвинения отказался принимать в качестве доказательства его показания, а также счел сомнительными собранные следствием видео- и фотодоказательства. По мнению суда, обвинение не только не сумело доказать вину обвиняемых, для которых запрашивало от 8 до 15 лет лишения свободы, но «даже не пыталось» это сделать.

Для Сергея Долженкова, которого следствие посчитало организатором беспорядков на Греческой площади, обвинение требовало самый большой срок. Для гражданина России Сергея Мефедова прокуратура запрашивала 12 лет лишения свободы. Сами обвиняемые свою вину по этому эпизоду не признавали и утверждали, что оказались на месте событий случайно.

Столкновения в центре Одессы между футбольными фанатами и сторонниками единой Украины с одной стороны и пророссийскими активистами с другой произошли 2 мая 2014 года. Во время драки произошла перестрелка. Захватившие инициативу в конфликте сторонники киевских властей двинулись к Дому профсоюзов, где на тот момент находился палаточный лагерь «Антимайдана».

Этот палаточный городок был сожжен, находившиеся в нем люди, в свою очередь, забаррикадировались в Доме профсоюзов. Сторонники киевских властей попытались к ним прорваться и забросали здание бутылками с зажигательной смесью. В Доме профсоюзов начался пожар, в результате которого погибли еще 42 человека.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов.
Теги: Одесса , сепаратизм , задержание
Главное
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Общество
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