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АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны
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АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны
Политика, 16:59
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АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны
К «акустическим атакам» на Кубе, от которых пострадали американские дипломаты, может быть причастна «третья сторона», сообщает AP. Ранее в Вашингтоне допустили закрытие посольства США в республике в связи с этими инцидентами
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Американские сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием «акустических инцидентов» с участием диппредставителей США в Гаване. Одной из версий причин произошедшего, как рассказали агентству Associated Press (AP) «более дюжины» источников, знакомых со следствием, является то, что к этим «атакам» в лице другого государства (например, России, — приводит пример AP) была причастная третья сторона.

В частности, прорабатывая эту версию, следователи, как уточнили собеседники агентства, сосредоточились на «стандартной группе подозреваемых». В нее, по данным Associated Press, входят такие страны, как Россия, Иран, Северная Корея, Китай и Венесуэла.

«Акустическая атака»: кто стоит за инцидентом с дипломатами США в Гаване
Политика

При этом Россия, как заметили отдельно источники AP, «в последние годы агрессивно преследовала американских дипломатов». У Москвы даже есть «правдоподобный мотив» совершить подобные атаки, добавили они, заметив, что таким мотивом, по их мнению, может являться желание «вбить клин между коммунистическим островом» и странами Запада.

Также в России, как подчеркнули источники агентства, «есть продвинутое, труднодоступное оружие, которого не хватает в большинстве стран мира». Других внятных доказательств, как отмечает AP, собеседники агентства не назвали. Не смогли они, по данным Associated Press, указать их и в отношении остальных стран из «списка подозреваемых».

США не исключили закрытия посольства на Кубе из-за «акустических атак»
Политика

Среди других версий следователей, как замечает AP, также числятся варианты, что американским дипломатам никто не хотел навредить «в принципе» — некто «просто наблюдал» за диппредставителями, «используя какую-то новую, непроверенную технологию, которая вызвала непреднамеренный вред», допустили несколько знакомых с ходом расследования источников. Другой версией, по данным собеседников Associated Press, до сих пор является вариант о причастности к инцидентам властей или спецслужб Кубы. На них, как напоминает агентство, подозрение Вашингтона легло в первую очередь. В Гаване тем временем эти обвинения отвергли.

Об «акустических атаках» на американских дипломатов на Кубе стало известно в августе. Жертвами этих инцидентов, как уточняли в Госдепартаменте, стали по меньшей мере 16 сотрудников посольства США. У всех у них, по информации американского внешнеполитического ведомства, были выявлены проблемы с нервной системой. В США после этого начали заниматься расследованием этих инцидентов, подключив к этому в том числе ФБР.​

В сентябре пять республиканских сенаторов написали в связи с «акустическими атаками» письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону. В послании они, в частности, предложили ему объявить в Соединенных Штатах персонами нон грата кубинских дипломатов, а затем, если Куба «не предпримет никаких значительных действий», — закрыть посольство США в республике. Этот вопрос «находится на рассмотрении», заявил позже на это Тиллерсон.

Посольство США на Кубе было открыто в августе 2015 года. Тогда же состоялся первый за последние 70 лет визит главы Госдепартамента в республику, страну посетил Джон Керри. Отношения с Кубой США разорвали в 1959 году после Кубинской революции.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , Куба , американские дипломаты , акустическая атака
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