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Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына
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Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына
Политика, 15:20
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Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына
Северокорейского лидера нельзя считать сумасшедшим, он стремится обезопасить свой режим, сказал Зигмар Габриэль. Чтобы решить проблему с КНДР, необходимо предоставить Ким Чен Ыну гарантии безопасности, полагает глава МИД Германии
Зигмар Габриэль (Фото: Michael Kappeler / dpa via AP)

Решить северокорейскую ядерную проблему удастся, предоставив КНДР необходимые гарантии безопасности. Пхеньян развивает ракетно-ядерную программу, потому что считает, что тогда ему никто не сможет угрожать, заявил в интервью газете Bild министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Изложение интервью приводит Die Welt.

Чиновник заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын «не безумец». По словам Габриэля, он придерживается «хладнокровной стратегии» по сохранению установившегося в стране режима.

Габриэль также подчеркнул, что в корейском вопросе можно опираться на опыт времен прошлого. В самый разгар холодной войны, пояснил министр, было создано многостороннее совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. По итогам совещания в 1975 году были подписаны Хельсинские соглашения, в которых были изложены меры по укреплению доверия между странами двух блоков в Европе (совещание также привело к созданию ОБСЕ). Такой опыт необходимо распространить и на ситуацию вокруг Северной Кореи, организовав переговоры с участием США, России и Китая. Разоружение 1970-х годов, отметил Габриэль, началось «в самый темный период холодной войны».

Министр также обратил внимание на то, что предпринятые тогда в Европе усилия в итоге привели к объединению Германии.

Тем не менее санкции могут дать результат, считает глава МИД Германии, он призвал его дождаться. В качестве примера он привел ситуацию вокруг ракетной программы Ирана.

КНДР совершила очередной ракетный пуск 15 сентября, в начале месяца страна провела шестое ядерное испытание, взорвав водородную бомбу.

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После этого постпред США при ООН Никки Хейли высказала мнение, что, «по большому счету», в Совете безопасности исчерпаны возможности мирно урегулировать северокорейскую проблему. Она добавила, что готова передать решение вопроса КНДР Пентагону.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон выступает за продолжение «мирного давления» на Пхеньян, но также добавил, что если такая политика не принесет результатов, то «останется только военный вариант».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в начале сентября сошлись во мнении о неприемлемости сложившейся на Корейском полуострове ситуации и заявили о том, что будут придерживаться цели денуклеаризации Северной Кореи.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ядерная программа , КНДР , Ким Чен Ын , Зигмар Габриэль
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