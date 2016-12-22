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Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 130 стран
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Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 130 стран
Политика, 20:41
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Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 130 стран
Президент США заявил о необходимости реформировать ООН и оптимизировать расходы организации. Хотя декларацию об этом не подписали всего 70 государств, возможности реализовать план Трампа невелики, говорят эксперты
Дональд Трамп (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Декларация Трампа

Дональд Трамп впервые выступил в стенах ООН 18 сентября и заявил о необходимости реформировать организацию. Произошло это на созванном по инициативе США заседании всех заинтересованных стран.

«ООН не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления», — отметил президент, подчеркнув, что с 2000-х годов бюджет организации увеличился более чем в два раза, но ее эффективность по-прежнему не соответствует потраченным средствам. Приоритет нужно отдавать народу, а не бюрократии, делать «фокус на результатах, а не на процессе», каждая миротворческая миссия должна четко понимать свои цели, а ее эффективность необходимо как-то измерять, заявил Трамп.

США еще до выступления своего лидера разработали политическую декларацию в поддержку реформы, которую могут подписать все желающие страны. Декларация не является юридически обязывающим документом. В ней говорится о поддержке усилий генсека ООН Антониу Гутерриша повысить эффективность работы организации, о приверженности всех стран к повышению доверия среди ее членов. Страны, которые подпишут декларацию, выразят поддержку реформам, направленным на сокращение дублирующих и частично повторяющих друг друга функций и структур ООН. В ней также говорится о поддержке намерения генсека усилить планирование бюджета, что позволит повысить предсказуемость расходов и их прозрачность.

Поддержку декларации на заседании 18 сентября высказал сам Антониу Гутерриш. Выступая после Трампа, генсек согласился с его утверждением, что бюрократия в ООН — это проблема, с которой надо бороться.

Трамп и ранее высказывал скептическое отношение к организации, обращал внимание на неэффективность использования ее бюджета, предлагал сократить расходы ООН, которые, по его мнению, «совершенно вышли из-под контроля». «ООН обладает великим потенциалом, но сегодня является всего лишь клубом для дружеских встреч, разговоров и приятного времяпрепровождения», — писал он в своем Twitter 26 декабря 2016 года. ​​О необходимости сократить расходы на 15% на авиационные перевозки сотрудников ООН говорил и Гутерриш. «Мы не можем позволить себе тратить впустую и доллар», — цитирует его Al Jazeera.

Сейчас США вносят самый большой вклад в поддержание организации, в которую входят 193 страны. В 2017 году бюджет ООН составляет $2,776 млрд, из них $610,84 млн — это американские взносы.

Нужны переговоры

Реформировать ООН декларациями невозможно, реформ можно добиться только путем переговоров, заявил постпред России при этой организации Василий Небензя. Реформы ООН необходимо осуществить посредством диалога между всеми странами — членами организации, сказал он 18 сентября в интервью ТАСС. Он выразил сомнение в том, что под предложенной США декларацией подпишутся все члены ООН, поскольку накануне ее выдвижения не прошел никакой процесс согласования. Декларацию подписали 130 стран, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли, а не поддержали 70 стран. По информации ТАСС, в число государств, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Никки Хейли (Фото: Mary Altaffer / AP)

Однако с тем, что ООН нуждается в некоторых реформах, в Москве согласны. «Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном», — уточнил Небензя.

Намерения Трампа сократить финансирование Организации объединенных наций вызывают озабоченность, так как в результате могут пострадать гуманитарные программы в Южном Судане, Конго и других горячих точках, указывала Al Jazeera. Постпред США при ООН Никки Хейли не уточнила в ходе брифинга 15 сентября, будут ли США финансировать программы ООН в том же объеме.

Эксперты также обращают внимание на то, что реформировать ООН, которая была создана в 1945 году и отвечала реалиям того времени, непросто. Реформа ООН — «это давняя игра», которую ведут США, сказала Энн Баевски, профессор Колледжа Туро в Нью-Йорке в интервью телеканалу Al Jazeera.

Реализовать реформы будет непросто, так как среди членов организации есть разногласия, у каждого свои приоритеты, отмечает Залмай Халилзад, бывший посол США в ООН (2007–2009), в колонке для The National Interest. «США и их союзники хотят, чтобы ООН сделала упор на реформу системы управления для повышения транспарентности, подотчетности, эффективности и продуктивности. Развивающиеся страны очень хотят стать постоянными членами Совета Безопасности ООН, но выступают против административных реформ, направленных на уменьшение расходов», — отмечает Халилзад. По его мнению, развивающимся странам выгодна система управления, которая сложилась в ООН за долгие годы.

В 2013 году 17 стран — участниц ООН (менее 9% от всех членов организации) вносили 80% в общий бюджет организации, а доля оставшихся 176 стран составляла всего 18%, хотя их представители принимали решения, на какие цели следует расходовать бюджет, отмечает Халилзад.

Дебют на Генассамблее

19 сентября президент США Дональд Трамп впервые выступит на прениях Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что он выскажется по основным международным проблемам: ядерно-ракетной программе, борьбе с международным терроризмом, глобальному изменению климата, иранской ядерной сделке, а также о преследовании мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме.

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин в нынешней сессии Генассамблеи не участвуют. Делегации двух стран возглавят министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И.

Автор: Павел Кошкин.
Теги: ООН , Генассамблея ООН , Дональд Трамп
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