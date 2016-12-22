Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили

Деятельность Михаила Саакашвили представляет опасность для России и ее «пиар» — это ошибка, заявила экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе. По ее словам, Саакашвили является частью «плана ЦРУ» по лишению России ЧМ-2018

Нино Бурджанадзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что повышенное внимание российских СМИ к деятельности бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является ошибкой, поскольку он работает в рамках «серьезнейшего проекта» ЦРУ. Интервью с Бурджанадзе опубликовала «Независимая газета».

​Целью этого проекта, считает Бурджанадзе, является лишение России права провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Кроме того, уверена она, экс-президент и бывший губернатор Одесской области Украины призван оказать влияние на выборы российского президента, которые пройдут в том же году.

Поставленные в «плане ЦРУ» цели должны быть достигнуты путем создания «тяжелых проблем» для России на Украине, в Молдавии и Грузии, уточнила она.

«Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Цель проекта — создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили — отличный кандидат для исполнения такого плана», — заявила Бурджанадзе.

«Сам Саакашвили, думаю, прекрасно понимает, что ему надо идти до конца. Он добился того, что его показывают по всем телеканалам если не всего мира, то России. Не мое право советовать, но мне кажется, это неправильно: подобный подход только повышает его популярность, а он сам будет работать против Путина, против России. Пиар-активность ему помогает», — добавила Бурджанадзе.

При этом политик не пояснила, откуда эта информация, и не привела никаких подтверждений ее подлинности.

Нино Бурджанадзе с 2001 по 2008 год была председателем парламента Грузии, дважды исполняла обязанности президента страны — с ноября 2003 по январь 2004 года, после отставки Эдуарда Шеварднадзе и до выборов нового президента, а также с ноября 2007 по январь 2008 года, между двумя сроками Саакашвили.

Политик неоднократно заявляла, что за экс-президентом Грузии видны «уши ЦРУ», и называла решение президента Украины Петра Порошенко о предоставлении Саакашвили гражданства ошибочным. В годовщину конфликта в Южной Осетии, 8 августа 2017 года, она возложила вину за развязывание боевых действий на Саакашвили. «Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем», — сказала тогда Бурджанадзе и пояснила, что в Грузии до сих пор «неудобно» поднимать тему, что войну в Южной Осетии начал бывший президент. «Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему», — отметила она.

Во главе партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Бурджанадзе участвовала в выборах президента Грузии в 2013 году, после окончания второго президентского срока Саакашвили. Она заняла третье место с результатом 10,18%.

После смены власти в отношении Саакашвили в Грузии были возбуждены уголовные дела, Тбилиси добивается выдачи экс-президента. После отставки с поста губернатора Одесской области Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, однако тот с помощью сторонников и ряда народных депутатов сумел прорваться через границу и въехать на территорию Украины.