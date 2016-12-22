В Госдуме предложили ужесточить наказание за овербукинг

В Госдуме предлагают обязать авиакомпании выплачивать пассажирам, которым не удалось улететь своим рейсом из-за овербукинга, компенсацию в виде десятикратной стоимости билета

«Справедливая Россия» собирается внести в Госдуму законопроект, который ужесточит наказание за овербукинг, сообщил «Парламентской газете» справоросс, автор законопроекта и первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских. Овербкуинг — продажа авиакомпанией билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне самолета.

По словам Ананских, овербукинг распространен среди российских авиаперевозчиков. Это связано с тем, что «примерно 7-10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь, заявил он.

Если все пассажиры приехали на рейс, и билетов оказалось больше чем мест, тем, кто приехал позже, предлагают полететь следующим рейсом. «Пассажиру, которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета», — предлагает Ананских ввести поправки в Воздушный кодекс.

В 2015 году Минтранс разработал законопроект, которым предполагалась разрешить авиакомпаниям менять условия перевозок по своему усмотрению, в том числе при овербукинге. Минтранс целью инициативы называл «нормативное закрепление возможности перебронирования». Но в 2016 году внесение законопроекта в Госдуму отложили.

13 сентября 2017 года управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю назначило лоукостеру «Победа» штраф в размере 20 тыс руб. за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов, фактически за овербукинг. Пассажирка рейса «Победы» Красноярск Москва не смогла попасть на самолет, так как на рейс было продано 196 билетов при наличии 189 посадочных мест.