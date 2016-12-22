Утилизирующие вооружения компании задолжали Минобороны 1,8 млрд руб.

Российские предприятия задолжали Минобороны 1,8 млрд руб. по госконтрактам на утилизацию вооружений. Это тормозит реализацию гособоронзаказа и наносит экономический ущерб ведомству, предупредила Главная военная прокуратура

Здание Министерства обороны РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Долг на 1,8 млрд

Главная военная прокуратура (ГВП) предписала Минобороны взыскать с промышленных предприятий, которые заключили с ведомством госконтракты на выполнение работ по утилизации вооружений и военной техники (ВВТ), просроченную дебиторскую задолженность на общую сумму 1,8 млрд руб. Об этом говорится в представлении об устранении нарушений закона от 25 августа 2017 года, которое заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Девятко направил на имя заместителя министра обороны Тимура Иванова. Документ есть в распоряжении РБК.

РБК ожидает от ГВП ответа на запрос о сути претензий к Минобороны.

«Длительное неприятие Минобороны России должностных мер по взысканию с предприятий промышленности по государственным контрактам просроченной дебиторской задолженности причиняет экономический ущерб ведомству, негативно отражается на реализации государственного оборонного заказа, так как данные денежные средства могли быть израсходованы на другие задания ГОЗ (гособоронзаказа. — РБК)», — говорится в представлении Главной военной прокуратуры. Минобороны предлагается рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

Большая часть просроченного долга — 1,5 млрд руб. — возникла по контрактам со сроками исполнения в 2012–2016 годах, уточняется в представлении Девятко. По мнению ГВП, одна из причин этого — поздние сроки исполнения предприятиями контрактных обязательств; другая — это длительная разработка департаментом имущественных отношений Минобороны в 2016–2017 годах дополнительных соглашений, «в том числе об уточнении (изменении) условий их реализации, недопоставка ВВТ, длящиеся процедуры приемки результатов работ». Вопреки требованиям федерального закона «О бухгалтерском учете», сотрудники департамента Минобороны в контракты не включают положения «об осуществлении государственным заказчиком ведения бухгалтерского учета драгоценных металлов и камней», подчеркивает генерал-лейтенант юстиции.

За последние годы у министерства скопилось большое количество металлолома: в частности, это неутилизированные автомобили и мотоциклы, а также устаревшие БТР и танки Т-54, рассказывал ранее РБК источник в Минобороны.

Без привлечения третьих лиц государству придется выделить Министерству обороны 50 млрд руб.​​ на утилизацию устаревшей техники, объяснил собеседник РБК в военном ведомстве.

Проверка Счетной палаты

Поводом для проверки ГВП стал отчет Счетной палаты, датированный 5 января 2016 года, сказано в представлении. Счетная палата, как пишет Девятко, выявила нарушения законодательства о гособоронзаказе и бухгалтерском учете при реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» и заключенных в рамках ее выполнения контрактах.

Упоминаемый генерал-лейтенантом отчет действительно был предоставлен ГВП, сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты. При этом детали отчета в пресс-службе уточнять не стали. «Материалы упомянутой в запросе проверки содержат пометку «Для служебного пользования» и предназначены для ограниченного распространения», — пояснил представитель палаты.

При этом за последний год сумма дебиторской задолженности сократилась: в прошлом году она составляла почти 3,2 млрд руб. «Только в ходе прокурорской проверки и внесенного Счетной палатой представления (от 05.12.2016) министру обороны Российской Федерации должностными лицами департамента приняты меры по устранению названных нарушений», — подытожил Девятко в письме Иванову.

В Министерстве обороны РБК сообщили, что большая часть дебиторской задолженности образовалась в начальный период реализации ФЦП. «В целях ее погашения в Минобороны России во взаимодействии с предприятиями промышленности был разработан план-график, о ходе выполнения которого регулярно информируются Счетная палата Российской Федерации и другие заинтересованные ведомства», — пояснили в ведомстве. Сейчас представление Счетной палаты об устранении нарушений Минобороны снято, добавили в министерстве. При этом военным ведомством «принимаются необходимые меры для скорейшего полного погашения имеющейся задолженности».