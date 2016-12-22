Иран нанес удар по террористам в Сирии в ответ на атаку в Тегеране

Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по позициям террористов на востоке Сирии в ответ на атаку на парламент в Тегеране, в результате которой погибли 12 человек

Даръа, Сирия (Фото: Alaa Faqir / Reuters)

Военнослужащие элитного подразделения армии Ирана — корпус стражей исламской революции (КСИР) — произвели ракетный обстрел позиций террористов на востоке Сирии в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает местное агентство Tansim со ссылкой на официальное заявление командования военного формирования.

Как уточняет агентство, удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по скоплениям террористов, их командным пунктам и пунктам обеспечения в районе сирийского города. Военные не уточнили информацию по жертвам и пострадавшим в результате атаки, однако отметили, что после проведенной операции было убито большое число террористов, а также уничтожено их оборудование и оружие.

«Были применены ракеты класса «земля — земля» средней дальности. Они были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан», — приводит агентство заявление штаба КСИР.

7 июня в столице Ирана произошло нападение на республиканский парламент и на мавзолей аятоллы Хомейни. Пять террористов ворвались в здания и открыли огонь, после чего забаррикадировались. Позже все они были убиты. В результате теракта погибли 16 человек, еще 43 человека пострадали, им была оказана медицинская помощь. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».