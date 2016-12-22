Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов

Второй тур парламентских выборов во Франции завершается победой партии Эмманюэля Макрона, свидетельствуют данные экзитполов. Явка на выборы может стать рекордно низкой с 1958 года

Во втором туре парламентских выборов во Франции побеждает партия «Вперед!» президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов.

По предварительным данным, члены партии Макрона получат 315 из 577 мест во французском парламенте. По прогнозам Ipsos, партия президента страны может получить 311 мест.

По предварительным данным Kantar, консервативная партия «Республиканцы» получит 133 места, бывшая правящая Социалистическая партия — 45 мест, а «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона около 17 мест.

Le Monde сообщает, что лидер «Национального фронта», бывший кандидат в президента Франции Марин Ле Пен также войдет в парламент как депутат от департамента Па-де-Кале. Ее партия, по предварительным данным, может получить 8 мест в парламенте.

Явка на выборы на 17:00 составила 35,33%, по данным МВД Франции. Это показатель является рекордно низким за все время существования Пятой Республики. Franceinter со ссылкой на данные Ipsos сообщает, что на момент закрытия избирательных участков явка на выборы составила 43,4%.