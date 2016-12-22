Путин назначил нового главу ГИБДД

Новым главой ГИБДД стал Михаил Черников. Прошлый начальник этого ведомства Виктор Нилов был снят с должности в конце марта указом президента

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова новым начальником ГИБДД. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича — начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

До назначения Черников с 2015 года возглавлял управление МВД по Хабаровскому краю. По данным с сайта управления, Михаилу Черникову 43 года. В 1995 году он начал свою карьеру с должности госавтоинспектора дорожного надзора ГАИ в Ачинске (Красноярский край).

В 2006 году Черников стал главой управления ГИБДД Красноярского края. Проработав в этой должности пять лет, он стал заместителем начальника управления МВД по Ставропольскому краю. Еще спустя четыре года — в 2015 — указом президента Черников был назначен ​начальником управления МВД России по Хабаровскому краю.

Путин снял с должности прошлого главу ГИБДД Виктора Нилова в конце марта. Собеседник РБК в руководстве одной из силовых структур пояснял, что увольнение связано с предстоящей реформой ГИБДД: ведомство перестанет существовать как самостоятельное подразделение и войдет в состав патрульно-постовой службы.

Позже глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что Нилов «достойно отработал службу в органах ГИБДД, внес немалый вклад в безопасность дорожного движения».

«Наступает такой период, возрастной период, когда наш сотрудник, наш руководитель переходит на другую рабочую ступень», — отметил при этом Колокольцев.

Сразу после отставки Нилова кандидатуру Черникова на пост главы ГИБДД называли несколько СМИ, в их числе — ТАСС и «Коммерсантъ».