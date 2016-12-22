Путин не согласился с утверждением о «ручном управлении» в России

Владимир Путин не стал соглашаться с утверждением, что в России все делается в ручном режиме. Такой ответ президент дал после «Прямой линии», на которой большинство вопросов было посвящено житейским проблемам

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью после «Прямой линии» не стал соглашаться с утверждением, что страна находится в режиме «ручного управления». Об этом он заявил в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Говоря о прошедшей «Прямой линии», Путин отметил, что иногда «достаточно сложно» добиться решения своих проблем на региональном или муниципальном уровне. Возможность отправить обращение к президенту люди используют, чтобы «донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать», добавил Путин.

Но это, по словам президента, не означает, что чиновники в регионах не работают. Люди «не видят» этой работы, потому что «обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы». «А ведь огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня», — сказал Путин, не согласившись, что все «в ручном режиме делается».

Отдельные вопросы все же требуют внимания правительства или президента. «Именно поэтому и проводятся такие мероприятия», — добавил Путин.​

В четверг, 15 июня, состоялась 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным», на которой ему задали 73 вопроса. Всего Путину направили около 1,6 млн вопросов, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Пескова за день до пресс-конференции.

Большинство из вопросов были посвящены житейским историям. «Они могут и должны решаться местными властями. Граждане сетуют, что им проще «достучаться» до президента, чем до руководства собственных регионов», — отмечал Песков.