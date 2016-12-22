МИД сравнил новую кубинскую политику Трампа с риторикой холодной войны

МИД России раскритиковал новую политику Дональда Трампа в отношении Кубы, с сожалением встретив востребованность «антикубинского дискурса». Меры прошлой администрации в МИД, наоборот, назвали продуманными

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

МИД России выступил с критическим заявлением в отношении новой кубинской политики президента США Дональда Трампа, сравнив ее с «риторикой в стиле холодной войны».

Подобная новая линия, объявленная Трампом, характеризовала отношение США к Кубе на протяжении десятилетий. В МИДе отметили, что политика прежней администрации Барака Обама «внесла существенные изменения в курс, проводившийся в отношении острова».

«Мы не без оснований полагали, что это стало не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства», — говорится в сообщении ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве назвали решение администрации Обамы «продуманным», в котором не было проигравших.

В МИДе с сожалением отнеслись к тому, что антикубинский дискурс вновь «стал востребован». В то же время в ведомстве заметили, что считают «высокомерный» стиль ведения дел с Кубой «бесперспективным».

В заключение внешнеполитическое ведомство высказало «непоколебимую солидарность с Кубой» и напомнило, что в 2016 году на Генеральной ассамблее ООН резолюцию о необходимости прекращения американской блокады Кубы поддержало «подавляющее большинство стран». 191 страна, две воздержались (США и Израиль).

«Хотели бы призвать администрацию Дональда Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества», — добавили в МИДе.

Ранее Трамп ужесточил политику в отношении Кубы, отменив часть решений, которые были достигнуты Обамой. В частности, Трамп отменил распоряжение, которое позволяло бежавшим в США кубинцам в течение года обратиться с просьбой о предоставлении им вида на жительство.

Новый подход Трампа обязывает американцев посещать Кубу только в туристических группах. Президент США также призвал блокировать финансирование проектов, связанных с кубинской армией.

По словам Трампа, санкции США останутся в силе, если власти страны не освободят политзаключенных, не перестанут давить на диссидентов и не будут уважать свободу слова.

Но открытые при Обаме посольства в Гаване и Вашингтоне будут работать.