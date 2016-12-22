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Анна Трунина
«Дождь» узнал детали иска Усманова к Навальному

Алишер Усманов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
В иске миллиардера Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального содержатся требования опровергнуть расследование от 2012 года, в котором утверждалось о даче взятки вице-премьеру Игорю Шувалову

Миллиардер Алишер Усманов подал иск против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором потребовал опровергнуть расследование 2012 года, в котором политик обвинил бизнесмена в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на текст иска, который оказался в распоряжении телеканала.

Иск, указывает «Дождь» был подан в апреле. Помимо требования опровергнуть заявления о взятке Шувалову, Усманов заявил о необходимости удалить расследование с сайта Навального, а также публично опровергнуть его информацию о том, что он давал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву и ряду других российских чиновников, ввел цензуру в издательском доме «Коммерсантъ», владельцем которого он является, и слова Навального о том, что Усманов является преступником, не платит налоги в России и участвовал в незаконной приватизации активов.

Речь идет о расследовании Алексея Навального от 30 марта 2012 года, в котором политик утверждает о том, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову в размере $118 млн под видом возвращенного супруге Шувалову займа. Оппозиционер утверждал, что компания жены Шувалова в 2004 году получила $50 млн от компании Романа Абрамовича и Евгения Швидлера «Юникаст Текнолоджи», затем эти деньги были переданы компании «Гэлэгер», входящей в холдинг Усманова. В июле 2007 года займ «был возвращен с отличными процентами» – в размере $118 млн, утверждал Навальный.  После этого «у Усманова с бизнесом все стало совсем хорошо», говорилось в расследовании.

О том, что Усманов подал иск против Навального стало известно 13 апреля. О сути претензий тогда информации не было. В пресс-службе Алишера Усманова РБК тогда же сообщили, что комментариев по иску «пока не будет». До этого Усманов заявлял о намерении подать на Навального в суд, отмечая, что у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет дела «прозрачно и законно». 

Теги
Алишер Усманов, Алексей Навальный, Игорь Шувалов
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