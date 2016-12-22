Навальный отказался извиняться перед Усмановым

Алексей Навальный Фото: Антон Сергиенко / РБК

Алексей Навальный в ходе прямого эфира, который он организовал, чтобы ответить на обращение к нему Алишера Усманова, заявил, что не будет извиняться перед миллиардером за свои разоблачения, и снова обвинил его в коррупции и уклонении от налогов

Политик Алексей Навальный выступил с ответом на обращение бизнесмена Алишера Усманова, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» утром в четверг, 18 мая. Он заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом за обвинения в коррупции и уклонении от налогов. Прямая трансляция велась на официальной канале Навального на видеохостинге YouTube.

«Я смотрел на это видео и просто удивлялся: это то ли 90-е вернулись, то ли пародия на 90-е, но человек на полном серьезе сидит, и он же знает, что хочет вещать на миллионную аудиторию, и он говорит: «Ты, Леша, должен ответить передо мной, ты должен извиниться передо мной». <...> Мы не боимся, никто перед вами извиняться не будет», — заявил Навальный.

По словам политика, видео Усманова было записано и опубликовано по заказу Кремля. «У меня здесь такое объяснение: это, конечно, просьба Кремля. Возможно, Медведева, возможно, самого Путина, для того чтобы попросту сместить дискуссию. Они не хотят, чтобы было противостояние «все мы против Медведева и Путина». <...> Им хочется, чтобы это было противостояние Навального и Усманова. Пусть лучше ругает олигархов, чем нас», — пояснил Навальный.

Навальный подчеркнул, что считает бизнесмена «вредным человеком, который не приносит ничего полезного».​ Политик также рассказал, что видео Усманова было записано на яхте стоимостью €400 млн. В контексте этого политик еще раз обвинил Усманова в уклонении от уплаты налогов. Представитель Усманова рассказал РБК, что обращение записывалось на iPhone 7 Plus. Видео снималось на яхте Dilbar, принадлежащей миллиардеру, уточнил источник РБК, близкий к бизнесмену.

«Я воспринимаю это обращение как угрозу. Но мне все равно, сколько у него [Усманова] миллиардов. Если кто-то считает, что он выпилил из российского бюджета, похитил фактически у нас — это же национальное богатство, руда, которую он добывает, и мне, и вам принадлежит. <...> Нет, я не боюсь вообще ни капли», — заявил Навальный.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией добавил, что на следующей неделе он и его команда ФБК выпустит видеоответ на ролик Усманова. Он указал, что не боится прийти на возможные дебаты с Алишером Усмановым и готов организовать их в офисе ФБК.

В 12-минутном обращении, которое было опубликовано на официальной странице бизнесмена в социальной сети «ВКонтакте», Алишер Усманов опровергает обвинения Навального в том, что он подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Об этом шла речь в расследовании ФБК «Он вам не Димон», посвященному активам премьер-министра Медведева. В частности, Навальный утверждал, что Алишер Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который, по данным ФБК, связан с премьером, дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское общей стоимостью примерно около 5 млрд руб. В расследовании данные действия назвали «взяткой».

«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — обратился Усманов к Навальному.

Он также назвал Навального «уголовником», который «находится под приговором», «неучем». «Ты врешь и в том, что я взятки даю. Пойми, взятки не регистрируют в Регистрационной палате, открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе надо читать книжки по недвижимости, по земельной собственности», — заявил Усманов.

По факту выдвинутых обвинений Усманов подал на Навального в суд за клевету.