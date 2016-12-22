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Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар
19:41
Анна Трунина
Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар

Иосиф Сталин

Фото: РИА Новости
Украинская прокуратура обвинила лидера СССР и наркома внутренних дел в организации депортации крымских татар с территории полуострова в 1944 году. Проекты обвинений составлены по статье о совершении геноцида

Прокуратура Украины по делам Крыма в Киеве заявила, что собрала доказательства о причастности лидера советского государства Иосифа Сталина и народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии к депортации крымско-татарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР в 1944 году. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте украинского надзорного ведомства.

Как написал в своем Facebook генпрокурор республики Юрий Луценко в четверг, 18 мая, ведомство расследует дело о депортации с 2015 года, прокурор по производству подписала подозрение Сталину и Берии как организаторам геноцида крымско-татарского народа в 1944 году.

«И это не только акт исторической справедливости. Впереди — поиск и привлечение к ответственности живых исполнителей преступных приказов», — подчеркнул Луценко.

В конце 2015 года прокуратура Автономной Республики Крым, которая продолжила работать на Украине после присоединения полуострова к России и в настоящее время базируется в Киеве, начала расследование уголовного дела «по факту насильственного переселения» в 1944 году крымских татар с целью установить число потерпевших и свидетелей этой инициативы советского руководства.

Прокуроры обратились за помощью в Узбекистан, Казахстан и Россию, направляли запросы в украинские госархивы, библиотеки и высшие учебные заведения и установили, что число потенциальных потерпевших составляет более 1000 человек (более 250 семей). В качестве свидетелей и потерпевших были допрошены 63 человека, из которых 45 — жители Крыма.

Также ведомство добавляет, что заключение эксперта Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины, полученное 16 мая прокуратурой, указывает на то, что «именно насильственное переселение в 1944 году более 225 тыс. представителей крымско-татарского народа и других национальных групп с территории полуострова для проживания в неприспособленных районах СССР, совершенное представителями органов государственной власти Советского Союза, привело к их частичному физическому уничтожению».

​По словам прокурора по делам Крыма Гюндуза Мамедова, ведомство собрало «достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (геноцид), Сталина и Берии Лаврентия Павловича».

Речь идет о событиях 19–20 мая 1944 года, когда из Крыма небольшими группами было выслано в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Марийскую АССР и другие отдаленные регионы СССР коренное население Крымской АССР. Советское руководство мотивировало свои действия участием крымских татар в коллаборационистских формированиях, которые выступали на стороне фашистской Германии во времена оккупации Крыма. Позже высшие госорганы СССР, а потом и России и Украины признали депортацию незаконной.

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа и других народностей, пострадавших от сталинских репрессий на территории полуострова.

В 2015 году Верховная рада Украины признала депортацию 1944 года геноцидом и официально​ установила День памяти 18 мая. 

Теги
Украина, крымские татары, обвинение, Иосиф Сталин, Лаврентий Берия
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