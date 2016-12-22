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Политика
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Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмри
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17:40
Андрей Гатинский
Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмри

Валерий Пермяков

Фото: Newzulu / ТАСС
Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмри солдата Валерия Пермякова, сообщили в Министерстве юстиции страны

Министерство юстиции Армении заявило, что страна передала России рядового-срочника Валерия Пермякова, который был осужден пожизненно за убийство семерых человек, в том числе двух детей, в Гюмри. Об этом сообщает агентство «Новости Армении». Россия будет информировать власти республики о том, как Пермяков отбывает наказание.

Военнослужащий был передан в соответствии с Московской конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Документ был ратифицирован странами — участниками СНГ в 1998 году.

Ранее армянский Минюст сообщил, что ведет переговоры с Москвой относительно возможной передачи Пермякова. Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства, рядовой был осужден как в Армении (23 августа 2016 года в Ширакском областном суде, заседание которого проходило на территории российской военной базы), так и в России (12 августа 2015 года Пятым гарнизонным военным судом), поэтому переговоры ведутся о месте, где осужденный будет отбывать наказание.

Служивший на военной базе в Гюмри Пермяков был приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство. Также его признали виновным в разбойном нападении и попытке незаконно пересечь границу с Турцией. Преступление было совершено 12 января 2015 года​, после того как Пермяков сбежал с базы и направился к турецкой границе, прихватив с собой автомат и два магазина. Примерно через полчаса ходьбы он проник в дом, где жили Аветисяны. На шум выскочили члены семьи, и Пермяков открыл огонь. Солдат застрелил шесть человек, а одного ребенка, который позднее скончался в больнице, несколько раз ударил штык-ножом. Преступник был задержан пограничниками при попытке бежать в Турцию.

Генпрокуратура России изначально заявляла о том, что Пермяков не может быть выдан армянским правоохранительным органам, так как на территорию российской военной базы распространяется действие Конституции РФ. Это вызвало массовые протесты в Гюмри и Ереване. В Гюмри протестующие ворвались на территорию военной базы и потребовали выдать военнослужащего.​

После массовых выступлений населения власти двух стран согласились совместно расследовать дело Пермякова. Суд над военнослужащим проходил на территории российской базы. 

Теги
Армения, Валерий Пермяков, убийца
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