Собянин подписал закон о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек

Сергей Собянин Фото: Олег Грицаенко / РБК

Мэр Москвы подписал столичный закон о дополнительных гарантиях жителям при реализации программы реновации, внесенный в Мосгордуму пять дней назад

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях для жителей пятиэтажек. «Подписал городской закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации», — сообщил мэр на своей странице «ВКонтакте».

Столичный закон о дополнительных гарантиях юридических и имущественных прав граждан при реализации программы реновации был принят Мосгордумой сразу в двух чтениях в среду, 17 мая. За документ проголосовали 34 депутата, против — четыре, фракция КПРФ. Законопроект был внесен Собяниным в столичный парламент в субботу, 13 мая.

По закону дом будет включен в программу сноса, если за это проголосуют две трети собственников и социальных нанимателей. Они вправе выйти из программы в любое время до заключения первого договора мены квартир. Жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначную по площади квартиру с отделкой комфорт-класса бесплатно и в собственность (наниматели смогут оформить ее в соцнайм), при желании можно будет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Переселение будет проходить внутри одного района, лишь в Зеленограде и Новой Москве жителей смогут переселить в пределах округа.

В феврале на встрече Собянина с президентом России Владимиром Путиным было объявлено, что в Москве снесут все оставшиеся пятиэтажки — около 8 тыс. домов. В Госдуме прошел первое чтение законопроект, который наделяет столичные власти широкими полномочиями для реализации программы реновации. В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать за то, включать ли их в программу сноса.