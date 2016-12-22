Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о недостаточной эффективности НАТО при защите воздушного пространства Турции. Таким образом он прокомментировал возможный уход Германии с базы Инджирлик

В интервью телеканалу CNN Turk Чавушоглу заявил, что предпринимаемые НАТО меры для защиты воздушного пространства Турции недостаточно эффективны. Комментируя планы Германии вывести свой контингент с базы ВВС Инджирлик на юго-востоке страны, глава внешнеполитического ведомства указал, что уговаривать немцев остаться Анкара не собирается.

«Если хотят уйти, то мы с ними попрощаемся», — добавил Чавушоглу.

Также глава внешнеполитического ведомства выступил за отставку Бретта Макгерка, специального посланника США при антитеррористической коалиции. Он объяснил это тем, что Макгерк открыто поддерживает как курдскую группировку YPG, так и Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. «Будет правильно, если этот человек покинет свой пост», — подчеркнул Чавушоглу.

Повод для недовольства Макгерком у турецких властей появился после того, как в интернете появилась фотография американского представителя с боевиками РПК, которых Анкара объявила в международный розыск.

Интервью турецкого министра появилось за неделю до саммита НАТО в Брюсселе.

Отношения официальной Анкары с союзниками по Североатлантическому альянсу ухудшились после отказа ряда стран Западной Европы разрешить турецким министрам приехать с целью агитации среди мигрантов в пользу президента Реджепа Эрдогана. В качестве одной из ответных мер Турция запретила немецким парламентариям посетить базу Инджирлик, где проходят службу 260 солдат бундесвера.