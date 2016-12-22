Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем

Алишер Усманов Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Алишер Усманов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному, в котором назвал обвинения последнего в свой адрес ложью и попытками оболгать российский бизнес

На странице в социальной сети «ВКонтакте» Усманов опубликовал видеоролик, в котором он обратился к Алексею Навальному. «Пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Ты просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем», — начинается обращение.

Далее Усманов ответил на заявления, которые делал Фонд борьбы с коррупцией: «Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что сидел в тюрьме. Я шесть лет просидел в тюрьме — в отличие от тебя — по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности… Ты одну ночь просидел в тюрьме при жестокой власти, а я при мягкой власти ни за что шесть лет», — заявил бизнесмен.

Также Усманов в видеообращении утверждает, что Навальный в Йеле не занимался юриспруденцией, а готовился к политической карьере. «Из нас двоих уголовник ты, потому что находишься под приговором», — обратился Усманов к оппозиционеру, указав, что сам он реабилитирован.

«Ты говоришь что я украл, забрал советские горнообогатительные комбинаты. Ты выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена», — заявил Усманов, сообщив, что никогда не участвовал в залоговых аукционах. Он рассказал о покупке Михайловского, Лебединского комбинатов, указав, что деньги на их приобретение собирал сам или брал кредит в банке.

«Ты врешь, что я не создавал рабочие места. Ты просто неуч, потому что за десять лет моего руководства было создано 40 тысяч рабочих мест. Может, мне Леонид Ильич [Брежнев] золото партии оставил? А может, это я с моими партнерами сделал?» — спросил Усманов.

«Ты врешь и в том, что я взятки даю. Пойми, взятки не регистрируют в Регистрационной палате, открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе надо читать книжки по недвижимости, по земельной собственности». «Вся эта история с домом — трехлетняя сага, в которой были три заинтересованные стороны. И мне пришлось платить не за то, чтобы сделка была, а чтобы она не была. И каждому пришлось платить. Одному — активы, другому займы и деньги. В конечном итоге каждый получил то, что он хотел», — сказал он.

«Ты бы поглубже расследовал, что ли. Ты говоришь, что у нас шахтеры. Нет, у нас горняки. И зарплаты у них выше, чем в среднем по региону. Хотя в принципе нельзя сравнивать зарплаты в России и США, где экономики разные. Ты что, не знаешь таких понятий, как ВВП, покупательная способность?» — спросил Усманов.

«Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — завершил свое обращение Усманов.

Усманов записал видеообращение к Навальному Видео: Алишер Усманов / YouTube

Алексей Навальный разместил ссылку на видеообращение Усманова на своей странице. «Конечно же я отвечу по пунктам», — пообещал оппозиционер. «Продюсеры, создающие видеоблогеров могут нервно курить в стороне до конца жизни. Ведь мы сделали видеоблогера из Алишера Усманова, российско-британско-швейцарского олигарха, обладателя состояния в $15 млрд», — заявил навальный в своем блоге.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что Алишер Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы фильма связали с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское общей стоимостью примерно около 5 млрд руб. В расследовании данные действия назвали «взяткой». «Никакого другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за 5 млрд руб., быть не может», — говорилось в расследовании.

11 апреля Усманов заявил, что публикация ФБК порочит его честь и достоинство, а на следующий день представители бизнесмена заявили, что Навальный «некомпетентен» и «склонен ко лжи». В этот же день Люблинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Усманова к Навальному и ФБК.

Утром 18 мая в Люблинском суде прошло предварительное слушание. В результате было принято решение, что иск Усманова по существу будет рассмотрен 30 мая, сообщает агентство «РИА Новости».