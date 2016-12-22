США отказались от планов запретить провозить ноутбуки в самолетах из ЕС

США не будут запрещать провозить ноутбуки и другую электронику в ручной клади на рейсах, которые следуют из стран Европы. Об этом договорились американские власти и ЕС, передает Би-би-си.
Чиновники пришли к такому решению после четырехчасовых переговоров в Брюсселе. При этом они допустили введение каких-либо других мер. Встречу предложили провести европейские чиновники, которые допускают угрозу теракта на борту самолета.
Источник издания в ЕС охарактеризовал встречу как «жизненно важную». Власти заверили американских коллег, что «заседание положило начало эпохе, в которой [стороны смогут достигать] лучшего взаимодействия по вопросам безопасности при президенте США Дональде Трампе».
Неделю назад Reuters со ссылкой на источники писал, что американские власти обсуждают расширение ограничений на провоз электронных устройств в салоне самолета. Меры могли коснуться стран Западной Европы.
США уже запретили пассажирам проносить в ручной клади технику, если они летят из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других восточных стран и стран Северной Африки. Власти приняли такое решение, потому что, по их данным, существует угроза теракта от подразделения запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на Аравийском полуострове.
Вслед за США ограничительные меры ввела и Великобритания. Чиновники запретили перевозить в салоне самолетов электронные устройства, если рейс следует из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Под запрет попали ноутбуки, фотоаппараты и планшеты.