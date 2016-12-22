СМИ узнали о возможном увеличении затрат на ВДВ и Сухопутные войска

Минобороны намерено увеличить затраты на развитие ВДВ и Сухопутных войск. В государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018–2025 на силы общего назначения будет выделено до 25% всех средств, рассказал «Коммерсанту» высокопоставленный источник в военном ведомстве.
Эти деньги пойдут на закупку войсковых систем ПВО, танков Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашин пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеров «Бумеранг». Вооружение также попытаются адаптировать для арктических условий, войска хотят оснастить зенитной ракетной системой С-300В4 и зенитным ракетным комплексом «Тор-М2». Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к военно-промышленной комиссии, на новую ГПВ могут выделить 17 трлн руб., эту же цифру изданию подтверждал и федеральный чиновник.
В нынешней ГПВ основное внимание уделялось не силам общего назначения, а флоту, авиации и стратегическим ядерным силам. На модернизацию ВДВ и Сухопутных войск оставалось 2,6 трлн руб.
Однако, как отмечает «Коммерсантъ», все изменилось в 2015 году, когда часть средств перераспределили на силы общего назначения из-за войны на юго-востоке Украины. Министерство обороны перебрасывало соединения постоянной готовности, на что требовались серьезные затраты. «Тогда стало понятно, что роль в военных конфликтах, отводимая Сухопутным войскам и ВДВ, не в полной мере соответствует средствам, заложенным на их перевооружение», — пишет издание.
Во время совещания с руководством Минобороны и ОПК президент России Владимир Путин потребовал поменять подход оснащения войск, учитывая полученный опыт в Сирии и укрепление границ в Арктике. Он заявил, что по плану в 2017 году уровень современного вооружения должен составить 62%.