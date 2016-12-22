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Политика
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СМИ узнали об отказе Кремля от идеи повысить явку на выборах в 5 регионах
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04:05
Наталья Кондрашова
СМИ узнали об отказе Кремля от идеи повысить явку на выборах в 5 регионах
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Кремль освободил пять регионов от необходимости повысить избирательную явку на губернаторских выборах осенью этого года, пишут «Ведомости». В их числе — Свердловская, Ярославская, Калининградская, Кировская области и Бурятия

Кремль отказался от требования повысить явку на региональные выборы как минимум в пяти российских субъектах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По данным двух человек, близких к Кремлю, задача по повышению явки ставилась перед всеми регионами. Другой источник возражает: у Кремля не было задачи накручивать явку на региональных выборах в качестве «репетиции» президентских выборов, поскольку это голосование разного уровня.

По словам собеседника издания, от необходимости повышать явку освободили Свердловскую, Ярославскую, Калининградскую, Кировскую области и Республику Бурятия. Возможно, Кремлю стоит задуматься о включении в этот список и Севастополя, считает он. Источник объясняет это несколькими факторами.

Говоря о Свердловской области и Бурятии, он напоминает, что против врио губернаторов могут выступить «серьезные конкуренты» — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сенатор Вячеслав Мархаев. Что касается Ярославской и Кировской областей, там «местные элиты не приняли назначенцев-варягов», приводит «Ведомости» слова собеседника.​

В Калининградской области ситуация немного иная: сильного оппонента врио губернатора Антону Алиханову нет, однако сам регион «исторически протестный», а Алиханов не местный, к тому же молодой (ему 30 лет).

Повышенная явка может сыграть против кандидатов от власти, поэтому им разрешили не думать о ней, объясняет источник, близкий к АП. Другой собеседник газеты считает, что шаг Кремля по отмене своей задачи в этих регионах в общем-то логичен.

«Проблемным регионам будет дана мягкая рекомендация не совершать чрезмерных усилий, в частности, потому, что естественная явка — лучшее средство от скандалов на выборах», — предполагает еще один собеседник «Ведомостей». ​

В конце декабря прошлого года РБК писал, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обсудил с вице-губернаторами выборы главы государства. По его словам, основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%. За него должны проголосовать по крайней мере половина избирателей, которые будут принимать участие в голосовании. 

Теги
Кремль, выборы губернаторов, явка избирателей
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