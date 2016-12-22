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«Моя улица» вызвала рост арендных ставок в центре Москвы
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«Моя улица» вызвала рост арендных ставок в центре Москвы
Политика, 17:22
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«Моя улица» вызвала рост арендных ставок в центре Москвы
Ставки аренды на благоустроенных улицах Москвы выросли на 10–50%, заявил РБК глава департамента экономической политики и развития. «Моя улица» не везде привела к притоку клиентов, замечают эксперты
Новый Арбат. Москва (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Средняя ставка аренды в центре Москвы на улицах, благоустроенных по программе «Моя улица», составила 50 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Рост арендных ставок варьировался от 10 до 50%, рассказал РБК руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

«Мы наблюдаем рост арендных ставок в 10–15%, а по самым проходным точкам аналитики говорят о росте в 50%, — сказал Ефимов. — В пешеходных зонах на благоустроенных улицах увеличиваются потоки москвичей и гостей столицы, растет спрос на услуги быстрого потребления». По каждой улице речь идет о росте арендных ставок в сравнении с периодом до реконструкции.

На Новом Арбате, Петровке, Мясницкой и Никольской улицах, в Камергерском переулке количество свободных помещений после завершения «Моей улицы» резко сократилось, говорит Ефимов. «На благоустроенных в 2016 году торговых коридорах, в частности на Новом Арбате и Никольской улице, зафиксировано увеличение числа арендованных торговых помещений на 9% [плюс 38 помещений]», — говорит чиновник.

По его словам, в городе «меняется формат аренды» — вместо банков и офисов появляются точки общественного питания и различных услуг. «Таким образом, город с помощью благоустройства увеличивает капитализацию не только общественных пространств, но и собственников помещений», — заявил Ефимов.

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Узкие тротуары

Благоустройство улиц не везде привело к улучшению условий для арендаторов, повышению ставок и притоку людей, отметила руководитель направления стрит-ретейла Knight Frank Виктория Камлюк. По ее данным, доля свободных площадей на улицах, где уже выполнено благоустройство, снизилась на 4–10%. В то же время расширение тротуаров и сужение проезжей части ухудшило ситуацию, прежде всего для покупателей-автомобилистов на Садовом кольце. «За период работ по реконструкции «вакансия» на Садовом кольце достигла рекордных 20,3%, — указывает Камлюк. — Пешеходов больше не стало (как минимум пока), а покупатели-автомобилисты исчезли».

Ставки аренды помещений стрит-ретейл на некоторых торговых коридорах Москвы действительно выросли по итогам третьего квартала 2017 года в среднем на 10–15%, соглашаются в компании «Магазин Магазинов». Где-то рост был еще более значительным, добавляют в компании. В основном ставки выросли в пределах 10–20%, при этом в некоторых торговых коридорах средние ставки не изменились, говорит заместитель руководителя отдела стрит-ретейла компании JLL Наталья Озерная. «На Тверской улице после завершения работ средняя ставка аренды росла постепенно на протяжении нескольких кварталов и сейчас составляет 115 тыс. руб. за 1 кв. м в год (рост на 20% по сравнению с третьим кварталом 2016 года), на Новом Арбате — на 30%, до 120 тыс. руб. за 1 кв. м в год», — отметила Озерная.

Объективной статистики по аренде не может быть, так как суммы сделок, как правила, не разглашаются, подчеркивает директор департамента торговой недвижимости S.A. Ricci Ольга Яруллина. «Мы допускаем, что заявляемая осенью стоимость аренды действительно может быть выше, чем до реконструкции по программе «Моя улица», это связано исключительно с индивидуальной оценкой помещения собственником, его пожеланиями и мечтами», — рассуждает Яруллина.

Масштабная программа благоустройства «Моя улица» стартовала в 2015 году. За первые два года по ней было отремонтировало более 100 улиц, в 2017 году должны завершиться работы на 80 улицах. В благоустройство проводилось в центре Москвы, в том числе на Бульварном и Садовом кольцах. В следующем году «Моя улица» придет в спальные районы. За первые два года расходы на программу составили 52,9 млрд руб. В этом году, по подсчетам РБК, затраты существенно превышают 40 млрд руб. Изначально «Моя улица» была рассчитана до 2018 года. Но в июле вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится «никогда». В проекте бюджета Москвы на ближайшие три года власти официально продлили «Мою улицу» до 2020 года и заложили на нее 94,5 млрд руб.

Авторы: София Сарджвеладзе, Алексей Пастушин.
Теги: аренда , «Моя улица»
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