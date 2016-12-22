Минкомсвязь предложила урезать сроки хранения данных по «пакету Яровой»

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что его ведомство предложило сократить сроки хранения данных в «пакете Яровой» до одного месяца. Закон предписывает хранить голосовые данные максимум шесть месяцев

Минкомсвязь предложила ограничить одним месяцем предусмотренный «пакетом Яровой» срок хранения текстовых и голосовых сообщений абонентов, а также видео и другой информации, передаваемой пользователями по каналам связи. Об этом глава ведомства Николай Никифоров рассказал в кулуарах форума «Открытые инновации 2017».

«Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца», — цитирует министра ТАСС. При этом Никифоров уточнил, что затраты операторов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как предсказывали операторы.

Представители МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказались от комментариев. Представитель «МегаФона» пока не ответил на вопросы РБК. В то же время источник РБК, в одном из крупных операторов рассказал, что сокращение срока хранения данных до одного месяца «все равно будет предполагать необходимость затрат в десятки миллиардов», которые нужно будет «откуда-то изымать». «В любом случае, с учетом затянувшегося принятия нормативно-правовых актов и решений по оборудованию, операторы уже не успевают реализовать требования «закона Яровой» к 1 июля 2018 года», — пояснил собеседник РБК.

Пакет антитеррористических поправок, названный по имени одного из авторов Ирины Яровой, вступает в силу с 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить записи звонков и переписку своих абонентов и пользователей сроком до шести месяцев, а информацию о самом факте коммуникации — до трех лет.

Однако точные сроки закон не устанавливает, их должно определить правительство. 18 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что постановление правительства о поэтапной реализации «пакета Яровой», может быть готово в ноябре 2017 года. Он пояснил, что правительство уже провело консультации с юристами. «Сейчас юристы нам подтвердили, что мы можем это сделать нормами постановления правительства (определить этапы реализации объем хранения данных. — РБК), без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем, — рассказал тогда вице-премьер.

Президент Владимир Путин подписал «антитеррористический пакет» Ирины Яровой 7 июля 2016 года.

Во время обсуждения законопроекта и после принятия закона были озвучены различные суммы затрат на его реализацию, которые отличались на порядки. В апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили приблизительные совокупные затраты российских операторов на закупку оборудования для выполнения «закона Яровой» и создание сопутствующей инфраструктуры в 4,5 трлн рублей, из них 3 трлн рублей должно уйти на закупку оборудования.

В июне министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов заявил РБК, что стоимость реализации «пакета Яровой» для операторов может ограничиться 130 млрд руб. По его словам, общие капитальные затраты, которые могут потребоваться для обеспечения хранения всех видов передаваемой информации, в том числе и видео, действительно могут достичь 3 трлн руб. Однако, как уточнил министр, во время экспертных слушаний было установлено, что часть информации, передаваемой операторами, хранить не требуется. Кроме того, Абызов пояснил, что затраты могут снизиться и вследствие поэтапного воплощения в жизнь положений закона.

Еще до принятия закона рабочая группа при правительстве оценила затраты в 5 трлн рублей, операторы «большой тройки» оценивали инвестиции на его исполнение в 2,2 трлн рублей.​ Объем данных для хранения по «закону Яровой» оценили тогда в 157 млрд гигабайт.

