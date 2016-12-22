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КНДР призвала страны ООН не поддерживать США для собственной безопасности
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КНДР призвала страны ООН не поддерживать США для собственной безопасности
Политика, 04:38
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КНДР призвала страны ООН не поддерживать США для собственной безопасности
Северная Корея призвала страны ООН не поддерживать военные планы США против КНДР для того, чтобы уберечь себя. Пхеньян заверил, что не будет использовать ядерное оружие, пока никто не принимает участие в военных действиях США
Ким Ин Рён (Фото: Bebeto Matthews / AP)

Северная Корея обратилась к странам ООН, которых призвала не присоединяться к военным действиям США против Пхеньяна для того, чтобы уберечь себя от возмездия со стороны азиатского государства. Это следует из заявления заместителя постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рёна, передает Reuters.

«Пока никто не принимает участия в военных действиях США против КНДР, мы не намерены использовать ядерное оружие или угрожать его применением против любого государства», — говорится в подготовленных к заседанию 1-го комитета Генассамблеи ООН замечаниях северокорейского дипломата.

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Зампостпреда КНДР при ООН отметил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки. Он добавил, что если США не искоренят свою «враждебную политику и ядерную угрозу», власти Северной Кореи никогда не прекратят свои баллистические запуски и не будут обсуждать компромисс за столом переговоров.

«Вся материковая часть США находится в диапазоне возможностей наших запусков, и если США посмеют вторгнуться на нашу священную территорию хоть на дюйм, они не смогут избежать нашего сурового наказания в любой части земного шара», — подчеркнул Рён.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , ООН , Северная Корея , Безопасность
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