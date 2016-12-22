Оппоненты Мединского опровергли участие в защите диссертации министра

Официальные оппоненты защиты докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского заявили, что не имеют отношения к научной работе главы ведомства. В ВАК заверили, что не готовили по диссертации положительного отзыва

Владимир Мединский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Профессора, имена которых указаны в качестве оппонентов защиты докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, доктора исторических наук Александр Борисов и Владимир Лавров в комментарии «Новой газете» заявили, что не имеют отношения к научной работе главы ведомства.

Как пишет издание, в автореферате диссертации министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» указаны фамилии Александра Борисова, Владимира Лаврова и Басира Гасанова. Последний из них умер. Борисов в разговоре с «Новой газетой» отметил, что не был оппонентом защиты Мединского. Он затруднился ответить на вопрос, почему его фамилия указана в автореферате. Борисов заявил, что диссертацию он не видел, а подпись под ней могла принадлежать и другому «Борисову», поскольку эта фамилия является достаточно распространенной в России.

Другой официальный оппонент — Владимир Лавров — также опроверг изданию тот факт, что он участвовал в защите диссертации Мединского.

«Я не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал», — ответил он на вопрос издания.

Лавров рассказал, что министр советовался с ним по поводу научной работы, спрашивал, может ли он стать его оппонентом. Историк отметил, что согласился, однако порекомендовал пригласить в качестве оппонента специалиста непосредственно по периоду, о котором идет речь в диссертации.

«Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить», — заявил Лавров.

В пресс-службе Минобрнауки РБК отказались комментировать информацию, изложенную в статье, и сообщили, что все официальные комментарии Владимир Мединский даст на пресс-конференции 18 октября.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин считает, что министра культуры следует лишить ученой степени. «В свете этих обстоятельств Мединского надо лишать ученой степени уже просто по формальным причинам», — полагает он.

Член Экспертного совета 2007-2013 годов Вадим Рогинский в разговоре с «Новой» заявил, что не знает, каким образом у диссертации Мединского появился положительный отзыв экспертного совета. «Я знаю, что его не было, а он откуда-то появился», — подчеркнул он. Член предыдущего Экспертного совета Виктория Уколова также подтвердила изданию. что совет не утверждал диссертацию Мединского. Председатель совета в 2007–2013 годы Юрий Пивоваров заявил, что диссертация «точно» не приходила в совет.

Владимир Мединский защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук в 2011 году. В начале октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Эксперты заключили, что в работе министра содержатся фактические ошибки, отношение к источникам, которые использовал при написании диссертации Мединский, — избирательное и непрофессиональное.​ Позиция автора, по мнению экспертов, входит «в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма». Сам Мединский называет критерием достоверности своего исследования «национальные интересы России».

Решение по отзыву докторской степени выносит президиум ВАК. Перед тем, как попасть на рассмотрение в эту инстанцию, соответствующее решение должно быть принято в диссертационном совете вуза, затем — в экспертном совете ВАК. Белгородский государственный университет (БелГУ), куда президиум Комиссии направил работу министра на проверку, отказался лишать главу Минкультуры степени доктора исторических наук.