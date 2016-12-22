Появилось видео задержания фигурантов дела о поставках пайков Росгвардии

На записи, оказавшейся в распоряжении РБК, снято задержание фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при поставке пайков Росгвардии и Минобороны. В субботу суд вынес решение об их аресте

Дмитрий Атрощенко (Фото: скриншот из видео)

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В распоряжении РБК появилось видео задержания совладельца Барышского мясокомбината Михаила Лакшина и владельца компании ОПК Дмитрия Атрощенко, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при поставке пайков для Росгвардии и Минобороны. Они были задержаны в пятницу, 13 октября, в подмосковном Одинцово в здании агросоюза «Любава» по адресу: Можайское шоссе, 130. На следующий день Тверской райсуд Москвы санкционировал их арест.

Источник РБК, близкий к Минобороны, и собеседник, близкий к МВД, подтвердили подлинность этого видео.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК России) при поставках пайков в Росгвардию и Минобороны было возбуждено следственным департаментом МВД 27 сентября этого года. По версии следствия, мошенничество совершено по предварительному сговору группой лиц более десяти человек.

Дело состоит из двух эпизодов. Первый касается мошенничества при поставке пайков для Росгвардии: в период с февраля по декабрь 2015 года, завысив стоимость пайков, подозреваемые, предположительно, похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб. Во втором случае речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн руб. Основанием для возбуждения дела стали проверки Главной военной прокуратурой произведенных Барышским мясокомбинатом пайков, поставленных в Росгвардию и Минобороны, которые показали, что часть данной продукции «в пищу не пригодна».

Фигуранты

42-летний Михаил Лакшин (на видео в белой рубашке) владеет 74% Барышского мясокомбината. Как предполагает следствие, Лакшин также имеет отношение к компании «Оборонпродкомплект», которая в рамках контракта с МВД на сумму 680 млн руб. поставила Росгвардии свыше 1 млн пайков.

Второй герой видеоролика — 46-летний Дмитрий Атрощенко, он генеральный директор и владелец 100% компании ОПК. ОПК — это в прошлом компания «Оборонпродкомплект», которая поставляла по контракту с МВД пайки для Внутренних войск, указывал руководитель общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан в письме на имя директора ФСБ Александра Бортникова (есть у РБК).



Помимо Лакшина и Антрощенко был арестован еще один подозреваемый — 40-летний владелец и директор Барышского консервного завода Михаил Родников. Ранее на вопрос РБК, действительно ли в отношении Барышского мясокомбината и ОПК возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, он ответил, что «действительно такое дело есть», однако причастность руководства БМК и ОПК назвал «догадками».