США не исключили закрытия посольства на Кубе из-за «акустических атак»

Вашингтон рассматривает возможность закрытия своего посольства на Кубе в связи с «акустическими атаками», которым там подверглись дипломаты из США, заявил Рекс Тиллерсон. Ранее с такой инициативой к нему обратились пять сенаторов

Посольство США на Кубе (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

В США допустили возможность закрытия своего посольства на Кубе из-за «акустических атак» на американских дипломатов. Об этом в интервью программе Face the Nation в эфире CBS News рассказал глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

На прошлой неделе с таким предложением к нему, как напоминает The Washington Post, обратились пять республиканских сенаторов. В своем письме они, по данным издания, просили госсекретаря выслать из Соединенных Штатов всех кубинских диппредставителей, объявив их «персонами нон грата». «И если Куба не предпримет каких-либо ощутимых действий, закройте посольство США в Гаване», — советовали авторы послания. «Пренебрежение Кубы своим долгом защищать» американских дипломатов и их семьи, по мнению сенаторов, не может быть «оставлено без ответа».

«Мы рассматриваем это [предложение]», — отреагировал на это в свою очередь Тиллерсон. Ситуацию с «акустическими атаками» на американских дипломатов на Кубе он также назвал «очень серьезной проблемой, касающейся вреда, из-за которого пострадали люди». «Мы вернули некоторых из них [подвергшихся вредоносному воздействию дипломатов] домой», — заметил глава Госдепа. Вопрос о закрытии посольства, как еще раз подчеркнул Тиллерсон, «находится на рассмотрении».​

О «звуковых атаках», которым американские дипломаты подвергались на Кубе, стало известно летом. Жертвами этих инцидентов, по данным Госдепа, стали по меньшей мере 16 сотрудников посольства США. У всех них, как отмечали в американском внешнеполитическом ведомстве, были выявлены проблемы с нервной системой.

В этих происшествиях Вашингтон позже обвинил кубинские власти. «Кубинское правительство должно ответственно, согласно Женевской конвенции, защищать наших дипломатов», — замечали в Госдепе. В Гаване, в свою очередь, причастность к «акустическим атакам» в отношении американских дипломатов и членов их семей отвергли.​ В США начали заниматься расследованием этих инцидентов. Причем к этим действиям, по данным источников CNN в Госдепартаменте, также подключилось ФБР.