Минобороны отвергло обвинения в ударе по союзникам коалиции США в Сирии

Российские военные наносили удар по позициям террористов и заранее предупредили Пентагон об операции в районе Дейр-эз-Зора. Вопрос о том, как под авиаудар могли попасть союзники коалиции, Москва переадресовала Вашингтону

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Российская авиация наносит точечные удары по объектам на западном и восточном берегах Евфрата, цели ударов «разведаны и подтверждены по нескольким каналам», заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, отвечая на сообщение Пентагона об ударах по подразделениям оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) у Дейр-эз-Зора.

Кроме того, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны, российские военные «заблаговременно» сообщили Пентагону границы проведения операции в Дейр-эз-Зоре «во избежание ненужной эскалации». Россия не зафиксировала «за последние несколько суток» столкновений боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» с «вооруженными представителями какой-либо «третьей силы», подчеркнули в ведомстве.

«Поэтому,​ каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть «оппозиционеры» или «военные советники стран международной коалиции», могут ответить только сами представители международной коалиции», — заявил генерал-майор Конашенков.

Командование операции «Непоколебимая решимость» заявило в ночь на 17 сентября о том, что в результате авиаудара российской авиации пострадали бойцы SDF. В Пентагоне подчеркнули, что в Москве знали о том, что в районе удара находятся члены сирийской оппозиции.

Также там были представители западной коалиции во главе с США, подчеркнули в Вашингтоне. Они в результате удара не пострадали.

Коалиция остается приверженной цели победы над ИГ и снижению напряженности с российской стороной, говорилось в сообщении. Вместе с тем в Пентагоне подчеркнули, что у коалиции и ее партнеров есть право на самооборону.

В Совете Федерации назвали заявление командования международной коалиции «бездоказательными обвинениями». Председатель комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал, что военное ведомство США «никак не может пережить, что сирийские правительственные войска, поддерживаемые российскими военными, опередили союзные американцам силы и первыми добрались до стратегически важнейшего пункта Дейр-эз-Зор, взяв город под свой контроль», передает ТАСС.

Деблокировать Дейр-эз-Зор сирийским правительственным властям удалось утром 5 сентября, позднее в тот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину. В Кремле назвали произошедшее «важной стратегической победой».