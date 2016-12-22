Матвиенко отказала в логике идее ввести миротворцев на границу с Россией

В предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на всей территории Донецка и Луганска, включая приграничный участок с Россией, логики нет, заявила Матвиенко. Миротворцы должны лишь обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ

Валентина Матвиенко (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении США отправить миротворцев на границу России с Украиной, передает ТАСС. Матвиенко подчеркнула, что российское предложение по миротворцам было связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ, «потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии».

«Логики никакой в этом предложении [США] я не вижу», — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что направление миротворцев в Донбасс «пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины». Президент тогда уточнил, что, по его мнению, функция миротворческих сил ООН должна сводиться к обеспечению безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, миротворцы должны быть размещены только на линии разграничения между силами Донецка, Луганска и Киева, говорил тогда президент. Позднее, 11 сентября, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин допустил, что миротворцы могут быть размещены не только на линии разграничения, но и в «других местах».

В дипломатическом ведомстве США заявили, что мандат миротворцев ООН должен распространяться всю территорию востока Украины, включая ДНР, ЛНР и участок границы с Россией. Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер, курирующий украинскую проблематику, назвал предложение Москвы интересным, но отметил, что российский вариант размещения миротворцев может сильнее «разделить Украину», а не принести «полезные» результаты.

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, что миротворцы должны быть размещены на всей территории "особых районов Донбасса", а также на участке российско-украинской границы. Кроме того, выступая 7 сентября в Верховной раде, он заявил, что участие в миссии российской стороны, а также представителей ДНР и ЛНР для Киева неприемлемо.

Бывший генсек НАТО, ныне внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен допустил, что за размещением миротворцев может последовать ослабление введенных против России санкций. Однако он обусловил это предоставлением миротворцам "действенного" мандата на охрану не только сотрудников ОБСЕ, но и мирного населения самопровозглашенных республик.