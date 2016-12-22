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Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
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Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
Политика, 11:18
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Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что училась особенностям политических речей и теперь слегка шокирована тем, как долго она может говорить. По субботам канцлер старается готовить дома на кухне и ходить в супермаркет
Ангела Меркель (Фото: Bern Settink / AFP)

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что отличает речи ученых и политиков, а также о том, как трудно ей пришлось привыкать к этому. Она поделилась своими соображениями с изданием Bild am Sonntag. Произошло это в преддверии парламентских выборов в Германии, которые состоятся 24 сентября.

По словам Меркель, в начале политической карьеры она пыталась бороться с многословием в политике и долго не могла привыкнуть к особенностям политических речей. ​Ученый, по ее словам, в каждом своем выступлении должен рассказывать что-то новое, в то время как политику приходится много раз повторять одни и те же тезисы, пытаясь охватить как можно большую аудиторию.

​«Делая первые шаги как политик я не могла произносить длинные речи. В физике не нужно так много говорить, там нужны короткие доклады. Сейчас я даже немного шокирована, как долго я могу говорить», — рассказала Меркель.

«В естественных науках каждая лекция должна содержать что-то новое, в противном случае она неуместна. В политике задача другая — охватить как можно большее количество людей своим посланием. Одного раза не достаточно. Некоторое время мне пришлось учиться этому», — отметила канцлер.

Меркель также рассказала, что по субботам старается быть дома. «Я готовлю кое-что на кухне. Хожу в супермаркет за покупками», — рассказала она. Однако необходимость фотографироваться иногда приводит к конфузам и в замешательстве канцлер могла набрать в корзину совсем не то, что хотела.

Однако если в мире происходит что-то важное, отметила канцлер, приходится быть в постоянной готовности в любое время, даже по ночам и в выходные. «Даже в отпуске приходится решать, какие проблемы могут подождать, а какие нужно решать немедленно. «Большинство можно отложить, но однажды мне пришлось звонить даже из горной хижины, куда я добралась из последних сил», — посетовала Меркель.

Свои ощущения в день выборов канцлер сравнила с теми чувствами, которые испытывала в школьные годы: когда дело сделано, остается только пассивно ждать результата.

Меркель получила естественнонаучное образование, закончив в 1978 году физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Политикой она занялась после падения Берлинской стены 1989 году.

По данным исследования Emnid, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Меркель, значительно опережает конкурентов в ходе предвыборной кампании в Бундестаг. За партию канцлера готовы отдать свои голоса 36% избирателей Германии. Их главные соперники — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), отстает с существенным отрывом, за них готовы проголосовать 22% опрошенных.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер. В случае победы Меркель займет поста главы правительства Германии в четвертый раз подряд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ангела Меркель , Политика , речи
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