Полиция Франции предупредила об угрозе крушений, пожаров и отравлений

Радикальные исламисты готовятся осуществить в Европе новые виды терактов, среди которых крушения поездов, пожары и отравление пищи, говорится в отчете французской полиции. Спецслужбы отметили усиление джихадистской пропаганды

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Европе угрожают новые виды терактов, которые готовятся провести радикальные исламисты. Об этом говорится в отчете главного управления Национальной полиции Франции, с которым ознакомилось издание Le Parisien.

В документе говорится, что спецслужбы зафиксировали усиление джихадистской пропаганды в последние три месяца, которое авторы доклада назвали «тревожным».

​Среди новых методов устрашения, которые готовят террористы, полиция назвала крушения железнодорожных поездов, отравление пищи и пожары.

Террористы призывают своих боевиков «завоевывать доверие неверующих» граждан, при этом следует скрывать собственные радикальные взгляды. Также боевиков призвали готовить запасы взрывчатки.

Полиция «повысила бдительность» на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также при охране школ, других учебных заведений и туристических достопримечательностей.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о повышении уровня террористический угрозы с «серьезного» до «критического» после теракта в метро Лондона 15 сентября. Мэй отметила, что также будет увеличено количество полицейских и военнослужащих в городах Британии. «В ближайшие дни военные будут также выполнять обязанности сотрудников полиции по охране объектов, доступ к которым закрыт для общественности», — подчеркнула премьер-министр Великобритании.

Взрыв на станции метро «Парсонс Грин» в Лондоне произошел в одном из хвостовых вагонов поезда. В результате инцидента пострадали 22 человека. Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт. Позднее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что на станции взорвалось самодельное взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Мэр британской столицы Садик Хан осудил теракт в лондонском метро.