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Спецпрокурор Мюллер усилил группу по расследованию связей с Россией
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Спецпрокурор Мюллер усилил группу по расследованию связей с Россией
Политика, 08:42
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Спецпрокурор Мюллер усилил группу по расследованию связей с Россией
Высокопоставленный юрист из Минюста Кайл Фрини вшла в состав группы спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию связей с команды Трампа с Россией. Она специализируется на расследовании отмывания денег
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

В состав группы юристов, расследующих возможные связи членов команды президента Дональда Трампа с Россией во время выборной кампании, ввели еще одного высокопоставленного юриста, пишет «Голос Америки». Возглавляет группу спецпрокурор Роберт Мюллер, к его группе присоединилась Кайл Фрини, которая занималась в Министерстве юстиции США расследованиями особо важных дел в сфере отмывания денег и банковского мошенничества.

Издание отмечает, что ​Фрини стала 17-м высокопоставленным представителем Минюста США, привлеченным к работе в группе при спецпрокуроре.

Фрини уже представляла сторону обвинения во время допроса Джейсона Малони, пресс-секретаря экс-руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта во время его опроса членами Большого жюри присяжных в Вашингтоне.

Роберт Мюллер (в центре) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Ранее она расследовала дело о финансировании съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит» занималась поиском средств, похищенных украинскими чиновниками и бывшим президентом Виктором Януковичем.

В начале августа 2017 года стало известно, что Мюллер созвал Большое жюри присяжных для продолжения расследования. Этот шаг позволил спецпрокурору выписывать повестки о явке и вызывать свидетелей для дачи показаний.

Кампания по обвинению членов команды Трампа в связях с Россией во время президентской кампании развернулась в августе 2016 года после того, как хакеры вскрыли и опубликовали переписку руководства Демократической партии США. После поражения кандидата от демократов Хиллари Клинтон в кампания приняла затяжной и массовый характер, ведущие американские СМИ уже в течение года публикуют всевозможные материалы и «утечки», основанные на словах анонимных источников.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Россия , Дональд Трамп , спецпрокурор
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