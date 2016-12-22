Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,63 EUR Нал. 69,23 68,76 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев в Донбасс
Лента новостей
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев в Донбасс 08:15, Политика СМИ узнали о возможной подготовке новых видов терактов в Европе 08:06, Общество На реке Обь перевернулась лодка с пятью пассажирами 07:20, Общество Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору 06:48, Политика WSJ узнала о стремлении США избежать выхода из соглашения по климату 06:09, Политика На Камчатке вулкан Жупановский выбросил семикилометровый столб пепла 05:44, Общество Пушков ответил Волкеру на его критику российского плана по миротворцам 05:04, Политика На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3 04:41, Политика Умер помогавший создавать ВВС Израиля американский летчик 04:18, Общество Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Киргизии 03:57, Общество Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 03:15, Общество ДНР запретила ввоз украинского сала 03:12, Общество Над Атлантикой сформировался новый тропический шторм «Мария» 02:58, Общество Поэтесса Юнна Мориц попала в больницу с переломом шейки бедра 02:23, Общество Протестующие после пожара в лагере установили палатки у мэрии Одессы 01:55, Политика После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку 01:36, Общество Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 01:16, Партнерский материал В США автомобиль въехал в толпу после автошоу 01:12, Общество Коалиция США обвинила Россию в авиаударе по сирийским оппозиционерам 01:02, Общество ГИБДД начала проверку видео гонок на Кутузовском проспекте в Москве 00:52, Общество В Одессе возмущенные пожаром в детском лагере попытались штурмовать мэрию 00:13, Общество В Госдепе оценили российский план по миротворцам в Донбассе 00:13, Политика В Екатеринбурге прошел митинг Навального 16 сен, 23:50, Политика Новые звонки о «минировании» затронули более 20 тыс. россиян 16 сен, 23:07, Общество Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы 16 сен, 22:19, Политика «Краснодар» догнал «Зенит» по набранным очкам в чемпионате России 16 сен, 22:18, Спорт В Москве поезд наехал на двух человек 16 сен, 22:00, Общество Избирком аннулировал результаты выборов в подмосковном Видном 16 сен, 21:27, Политика
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев в Донбасс
Украинский кризис, 08:15
0
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев в Донбасс
Ввод миротворцев ООН в Донбасс связан с большими рисками для самой Украины и может стать «ловушкой», заявил экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер также предупредил о больших рисках
Дэвид Кэмерон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

​Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что ​предложение о введении миротворческих сил ООН в Донбасс несет в себе определенные риски и может стать «ловушкой» для Украины. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию Lb.ua в рамках 14-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Я думаю, что следует рассмотреть все эти идеи, но мне кажется, что тут есть потенциальная ловушка для Украины, если мы не будем осторожными. Настоящая проблема на Донбассе состоит в том, что там при поддержке России осуществляется агрессия против Украины. И ответом на это является прекращение огня, вывод всех вооружений, возврат контроля над восточной границей Украины, а также ряд конституционных и направленных на децентрализацию мер, которые отображают проблемы в стране. Это не должно требовать введения миротворческой силы», — заявил Кэмерон.

По его словам, введение миротворцев может сделать конфликт менее «горячим», однако переведет его в замороженную фазу, сделает постоянным. «Лучший вариант — это чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты прекратили стрелять в наблюдателей ОБСЕ. Это проблема», — заявил Кэмерон и добавил, введение миротворцев не должно создавать «какую-то новую границу между «республиками» и остальной Украиной».

В ходе этой же конференции специальный представитель Государственного департамента США в деле переговоров по Украине Курт Волкер заявил, что предложения о введении миротворцев в Донбасс содержат вредные для Украины элементы и ведут к разделению страны, но они могут стать отправной точкой для достижения компромисса.

«Специфика того, что было предложено, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное. Но сам факт предложения интересен — его надо проанализировать. Если подумать о международных силах безопасности и заменить российскую армию в вопросе мониторинга тяжелого вооружения, контроля границы — это будет существенным шагом вперед и станет базой для реализации Минских соглашений», — сказал он.

Однако он предупредил, что Украина должна быть готова к выполнению политической части минских соглашений. «Если будет достигнута договоренность о миротворцах, то инициатива будет осуществляться в контексте «Минска». Это означает восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности на востоке, контроль границы. Но это означает также, что Россия должна быть уверена в выполнении политической части «Минска», — резюмировал Волкер.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дэвид Кэмерон , Донбасс , Курт Волкер
Главное
WSJ узнала о стремлении США избежать выхода из соглашения по климату Политика
Материалы по теме
В Госдепе оценили российский план по миротворцам в Донбассе Политика
В ДНР заявили о необходимости согласовать с властями состав миротворцев Политика
Меркель оценила предложение Путина о миротворцах в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку