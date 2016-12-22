Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев в Донбасс

Ввод миротворцев ООН в Донбасс связан с большими рисками для самой Украины и может стать «ловушкой», заявил экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер также предупредил о больших рисках

Дэвид Кэмерон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

​Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что ​предложение о введении миротворческих сил ООН в Донбасс несет в себе определенные риски и может стать «ловушкой» для Украины. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию Lb.ua в рамках 14-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Я думаю, что следует рассмотреть все эти идеи, но мне кажется, что тут есть потенциальная ловушка для Украины, если мы не будем осторожными. Настоящая проблема на Донбассе состоит в том, что там при поддержке России осуществляется агрессия против Украины. И ответом на это является прекращение огня, вывод всех вооружений, возврат контроля над восточной границей Украины, а также ряд конституционных и направленных на децентрализацию мер, которые отображают проблемы в стране. Это не должно требовать введения миротворческой силы», — заявил Кэмерон.

По его словам, введение миротворцев может сделать конфликт менее «горячим», однако переведет его в замороженную фазу, сделает постоянным. «Лучший вариант — это чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты прекратили стрелять в наблюдателей ОБСЕ. Это проблема», — заявил Кэмерон и добавил, введение миротворцев не должно создавать «какую-то новую границу между «республиками» и остальной Украиной».

В ходе этой же конференции специальный представитель Государственного департамента США в деле переговоров по Украине Курт Волкер заявил, что предложения о введении миротворцев в Донбасс содержат вредные для Украины элементы и ведут к разделению страны, но они могут стать отправной точкой для достижения компромисса.

«Специфика того, что было предложено, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное. Но сам факт предложения интересен — его надо проанализировать. Если подумать о международных силах безопасности и заменить российскую армию в вопросе мониторинга тяжелого вооружения, контроля границы — это будет существенным шагом вперед и станет базой для реализации Минских соглашений», — сказал он.

Однако он предупредил, что Украина должна быть готова к выполнению политической части минских соглашений. «Если будет достигнута договоренность о миротворцах, то инициатива будет осуществляться в контексте «Минска». Это означает восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности на востоке, контроль границы. Но это означает также, что Россия должна быть уверена в выполнении политической части «Минска», — резюмировал Волкер.