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СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях
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СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях
Политика, 21:11
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СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях
Администрация Трампа планирует поработать с республиканцами над смягчением законопроекта о новых санкциях против России, узнало Politico. Белый дом не хочет, чтобы «ему связали руки» при работе над отношениями с Россией

Белый дом планирует поработать с республиканцами в Палате представителей, над тем, чтобы в законопроект о новых санкциях против России были внесены лояльные администрации Дональда Трампа поправки. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента. 

В частности, как отмечает издание, «Белый дом обеспокоен тем, что законопроект свяжет ему руки при работе над российско-американскими отношениями, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон». В нынешней редакции документ, в частности, ограничивает право президента отменять санкции, подчеркивает Politico.

В то же время источник подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России. По его слвоам, «политические последствия какого-либо вето пока не обсуждались». 

«Поскольку Госдепартамент активно взаимодействует с законодателями, Белый дом уверен, что имеет союзников в Палате представителей, которые также обеспокоены перспективой нарушения традиции и ограничением контроля исполнительной власти над санкциями», – пишет издание. 

7 вопросов о новых санкциях США
Политика

На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции также  могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены. 

Теперь документ должен пройти одобрение в палате представителей, а затем –  отправиться на подпись президенту Дональду Трампу. 

Автор: Мария Бондаренко
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