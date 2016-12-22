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Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России
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Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России
Политика, 15:57
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Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России
Владимир Путин считает, что новые санкции США против Москвы будут «вредны» российско-американским отношениям, но «к коллапсу Россию не приведут». Законопроект о новых антироссийских санкциях уже одобрен сенатом США
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новые санкции США против России осложнят российско-американские осложнения, но не приведут Россию к тупику. Так президент России прокомментировал возможность введения Соединенными Штатами новых санкций против Москвы в интервью телеканалу «Россия 1».

«Чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — сказал Путин. «Что-то придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно», — отметил президент.

На вопрос о возможных ответных мерах Путин ответил: «Надо посмотреть, как все это будет происходить. Сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно».

На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Теперь документ должен получить одобрение у членов палаты представителей, после этого отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Какими санкциями сенат США пригрозил России
Экономика

Под новые санкции могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Активы этих компаний, находящиеся на территориях под юрисдикцией США, будут заблокированы. Санкции могут коснуться и нефтегазовой отрасли.

15 июня во время прямой линии Путин заявил, что не считает чем-то «экстраординарным» одобрение законопроекта о новых санкциях сенатом США. «Это свидетельство и продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее это происходит и, я считаю, на голом месте», — сказал тогда президент. Глава государства признал, что санкции отразились на российской экономике, но не кардинально, добавил он. При это, отметил Путин, «есть и плюсы». «В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газодолларами», — сказал он.

 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: санкции , Владимир Путин
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