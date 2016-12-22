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Партия роста выдвинет кандидатов в губернаторы в трех регионах
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Партия роста выдвинет кандидатов в губернаторы в трех регионах
Политика, 18:16
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Партия роста выдвинет кандидатов в губернаторы в трех регионах
Партия Роста Бориса Титова примет участие в выборах губернаторов в Карелии, Рязанской и Томской областях. Не исключается и возможность выдвижения кандидата в президенты
Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Политические амбиции

В трех из 16 субъектов федерации, где в сентябре пройдут выборы глав, Партия роста уполномоченного по делам предпринимателей Бориса Титова выдвинет своих кандидатов. Речь идет о выборах в Карелии, в Рязанской и Томской областях, заявил в ходе внеочередного съезда партии заместитель председателя Виктор Звагельский.

По его словам, в Карелии от Партии роста на пост губернатора будет претендовать местный бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, в Рязанской области — руководитель отделения партии Александра Перехватова, а в Томской — бизнесмен Максим Лучшев.

Политолог и бывший сотрудник АП Андрей Колядин, обсуждая с РБК эти выдвижения, отметил, что «действия Партии роста стоит всячески одобрять, потому что политическая партия, если она не фейк, должна участвовать в борьбе за власть». «А вот шансы на выигрыш у кандидатов сейчас оценивать рановато. Сначала им нужно пройти через муниципальные фильтры. А потом попытаться составить конкуренцию тем, кто уже власть», — пояснил политолог.

На съезде обсудили и участие партии в президентских выборах. От партии могут выдвинуть четырех кандидатов, фамилии которых РБК уже называл: депутат петербургского законодательного собрания Оксана Дмитриева, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Дмитрий Потапенко и сам Борис Титов. Омбудсмен при этом отметил, что ради выборов «мог бы отказаться» от своего нынешнего поста, но предпочел бы остаться уполномоченным, тем более что недавно его назначили на четырехлетний срок.

Источник в Партии роста рассказал РБК, что члены партии обсуждали также выдвижение Ирины Хакамады. Титов, комментируя эту информацию, подтвердил РБК, что такое обсуждение было. «Мы продолжаем сотрудничать с Ириной, но она сама считает, что не готова к дальнейшей политической карьере, политической борьбе», — пояснил омбудсмен.

Окончательное решение о том, будет ли партия выдвигать на президентские выборы своего кандидата или поддержит действующего президента, будет принято осенью.

Кроме того, партия собирается принять участие и в московской муниципальной кампании. На выборах в Москве от партии примут участие 150 кандидатов, рассказал, выступая на съезде, глава ее столичного отделения Владимир Сенин.

Съезд Партии роста в Москве (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Борьба с Кудриным

Несмотря на то, что на съезде подробно обсуждалось участие партии в муниципальных, региональных и президентских выборах, главный тезис встречи члены Партии роста для РБК обозначили так: «Пока [экс-министр финансов Алексей] Кудрин кулуарно пытается убедить чиновников поддержать его идеи, наша задача — убедить общество в широкой, открытой дискуссии».

Негласное противостояние Титова и Кудрина началось еще давно, рассказал РБК представитель партии Юлия Витковская, но совсем острым оно стало в конце мая, после того как они представили свои экономические программы Путину.

«Хотя в программах много схожего, программа Столыпинского клуба [Титова] менее поляризирует общество, кроме того, она не предполагает повышение пенсионного возраста, как у Центра стратегических разработок (ЦСР) [Кудрина]», — пояснил источник РБК в партии.

В ЦСР не смогли оперативно прокомментировать для РБК эту информацию.

Партия роста была основана на базе партии «Правое дело» в марте 2016 года. За месяц до этого ее возглавил уполномоченный Борис Титов. Его приход в партию политологи назвали согласованным с администрацией президента. Сам Титов не скрывал свою связь с Кремлем и в интервью РБК назвал занимавшего тогда пост первого замруководителя АП Вячеслава Володина своим куратором. Выборы в Госдуму партия провалила, получив 1,29% по федеральному списку и не взяв ни​​ одного мандата по одномандатным округам.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Борис Титов , Оксана Дмитриева , "Партия Роста"
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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах Общество
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