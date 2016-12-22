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Опубликовано видео избиения охраной Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне
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Евгений Калюков
Опубликовано видео избиения охраной Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне

Группа сторонников Реджепа Эрдогана выкрикивает лозунги его противникам

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Массовая драка, в которой несколько человек получили травмы разной степени тяжести, закончилась арестами

Девять человек пострадали во время драки, вспыхнувшей между сторонниками прибывшего в Вашингтон Реджепа Тайипа Эрдогана и прокурдскими демонстрантами в момент въезда президента Турции на территорию посольства его страны в столице США.

Судя по кадрам съемки, которую опубликовал портал «Голос Америки», в драке приняли участие несколько десятков человек, среди которых, как отмечается на сайте, были и телохранители самого Эрдогана. На видеозаписи видно, как люди в строгих костюмах избивают людей с мегафонами и плакатами, не стесняясь бить упавших ногами, а полицейские не слишком успешно пытаются разнять дерущихся.

По данным «Голоса Америки», двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы, в том числе один - серьезные ранения. По данным Euronews, с серьезными ранениями госпитализировано двое пострадавших.

Уже после драки Эрдоган во вторник побывал в Белом доме, где встретился с Дональдом Трампом. Выступая перед журналистами, президент США напомнил о том, что «храбрость турок на войне вошла в легенды» и приветствовал первый визит Эрдогана в Белый дом.

Избиение протестующих охраной Эрдогана в Вашингтоне
Видео: Voice of America

«Турецкие солдаты храбро сражались рядом с американскими солдатами во время Корейской войны, и мы не забыли того, что они сделали. Сегодня мы столкнулись с новым врагом в битве против терроризма, и мы снова должны противостоять этой угрозе вместе», - отметил Трамп.

В свою очередь Эрдоган призвал к более тесному сотрудничеству в борьбе с террористами «без каких-либо исключений», отнеся к тем, кому «нет места в нашем регионе», организации сирийских курдов YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Отряды народной самообороны) и PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Партия «Демократический союз»). 

Теги
США, Турция, Эрдоган, курды, Дональд Трамп
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