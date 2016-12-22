Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Во Франции в новое правительство вошли социалисты и правоцентристы Вчера, 19:14 Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России 03:14 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО 00:57 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Вчера, 23:40 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Вчера, 21:42 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Вчера, 21:31 Трамп пожаловался на плохое обращение с собой Вчера, 20:57 Польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика Вчера, 20:48 В Кремле отказались назначать Железняка куратором парламента Вчера, 20:36 Васильева призвала дать протестующей молодежи «самое хорошее» Вчера, 19:48 AP узнало о небрежном обращении с секретными документами в штабе Трампа Вчера, 19:31 Возвращение к старому: как Эрдоган пытается вновь подружиться с Америкой Вчера, 19:23 В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта Вчера, 19:15 В РПЦ предложили депутатам запретить аборты Вчера, 19:06 Указ о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА смягчат Вчера, 18:55 Киев допустил использование «Яндекс.Пробки» для планирования наступления Вчера, 18:48 Литва предоставила убежище двум подвергшимся преследованиям геям из Чечни Вчера, 18:21 Бывшего главу города Иваново осудили за взятку Вчера, 17:19
Лента новостей 3:29 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
Во Франции в новое правительство вошли социалисты и правоцентристы
Материалы по теме Макрон и Меркель выразили готовность реформировать Евросоюз Новая спецслужба ЕС: как будет бороться с терроризмом президент Макрон Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом В Париже завершилось протестное шествие против победы Эмманюэля Макрона
Вчера, 19:14
Павел Кошкин
Во Франции в новое правительство вошли социалисты и правоцентристы

Эмманюэль Макрон

Фото: Francois Lenoir / Reuters
Президент и премьер Франции согласовали состав нового кабинета министров. Приглашение социалистов и правоцентристов в правительство может укрепить позиции президентской партии на парламентских выборах, говорят эксперты

В среду, 17 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал состав нового правительства, согласовав его с назначенным 15 мая премьер-министром Эдуаром Филиппом.

В состав кабинета из 22 министров вошли некоторые члены предыдущего правительства, работавшего с ушедшим президентом Франсуа Олландом, однопартийцы нового президента и представители других партий.

Пост министра иностранных дел займет 69-летний Жан-Ив Ле Дриан, занимавший ранее пост министра обороны. Ле Дриан более сорока лет состоял в Социалистической партии, от которой был выбран Олланд. Однако в ходе президентской кампании Ле Дриан поддержал Макрона.

Министром обороны Франции стала женщина — бывший депутат Европарламента и член партии «Демократическое движение» Сильви Гулар. В ответственность нового министра обороны будет входить выстраивание более широкой системы европейской безопасности, отмечает Reuters. «Демократическое движение» в правительстве будет представлять и лидер партии, 65-летний Франсуа Байру, назначенный на пост министра юстиции.

В кабинет вошли также представители правоцентристской партии «Республиканцы». Помимо премьер-министра Филиппа представитель партии Брюно Ле Мэр назначен на пост министра экономики. Ранее он занимал должности госсекретаря Франции по европейским делам, министра по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Пост министра внутренних дел займет один из ближайших сподвижников Макрона во время президентской кампании, бывший мэр Лиона социалист Жерар Коллон. 69-летний политик за 40 лет своей карьеры не занимал правительственных постов.

Макрон привлек людей с разным политическим опытом и разных взглядов, чтобы «преодолеть политические разногласия ради общего блага», отметил генсек основанного Макроном движения «Вперед» Ришар Ферран в интервью радио France Inter во вторник.

Эдуар Филипп Фото: Francois Mori / AP

Правительство под выборы

Назначая в правительство представителей партии «Республиканцы» и социалистов, Макрон пытается перетянуть электорат на свою сторону, обращают внимание опрошенные РБК эксперты. 11 и 18 июня во Франции пройдут парламентские выборы, в которых партия президента «Вперед» будет участвовать впервые.

Макрону уже удалось расколоть Социалистическую партию и заручиться поддержкой части социалистов, теперь он пытается расколоть «Республиканцев», о чем говорит назначение правоцентристского республиканца Филиппа на пост премьер-министра, напоминает в разговоре с РБК Флоран Пармантье, эксперт из Высшей коммерческой школы (HEC Paris).

Представительница «Республиканцев» Натали Костюшко-Моризе уже призвала своих коллег работать с Макроном после назначения ее однопартийца. Однако не все представители «Республиканцев» готовы на компромисс, в том числе и Франсуа Баруа, возглавивший кампанию «Республиканцев» на парламентских выборах. По его словам, Макрон не собирается «преобразовывать» политическую систему, он хочет «взорвать» ее. «У нас есть серьезные разногласия: он [Макрон] хочет поднять подоходные налоги, мы же хотим сократить их», — цитирует Баруа Bloomberg.

Победа движения «Вперед» будет означать, что Макрон сможет беспрепятственно реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Результаты парламентских выборов также определят, как долго проработает первый кабинет Макрона и сможет ли он модернизировать французскую экономику по плану Макрона. Именно поэтому для нового президента очень важно получить большинство мест. В противном случае новый парламент, в который могут войти противники лидера Франции, проголосует за роспуск кабинета и изберет новое правительство, пишет Bloomberg.

Тон в отношениях с Россией

Новое правительство Макрона «задаст тон» его внутренней и внешней политике, что может отразиться на российско-французских отношениях, говорит Пармантье. «Оно [правительство] попытается достигнуть баланса между различными политическими группами, однако по большей части будет следовать курсу президента, полномочия которого во Франции гораздо больше в отличие от традиционных либеральных демократий», — подчеркивает Пармантье.

Отношение нового министра иностранных дел к России не враждебное, а, вернее, скептическое, сказал РБК директор франко-российского центра «Обсерво» Арно Дюбьен. «Его нельзя назвать другом России, но и врагом тоже нельзя назвать», — сказал эксперт. Ле Дриан критиковал Россию за ее политику в Сирии, напоминает Дюбьен.

Находясь на посту министра обороны, Ле Дриан не раз критиковал Москву за то, что в Сирии она наносит удары не по запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», а по позициям «Свободной сирийской армии», по тем, кто выступает против Асада. Он также выступал против сохранения президента Сирии Башара Асада на своем посту.

Разногласия по международным вопросам, введение Францией экономических санкций против России после присоединения Крыма не остановило развития сотрудничества в тех отраслях, где это было возможно.

Макрон, по мнению Пармантье, является прагматиком, который будет пытаться нормализовать диалог с Москвой и установить прочные деловые отношения. Традиционно важную роль в развитии отношений будут играть министры иностранных дел, обороны и экономики. «Министр экономики будет отражать голос французского бизнеса, который хочет инвестировать в России и добивается отмены санкций. В этом отношении ему могут помочь министр сельского хозяйства, потому что французский агробизнес понес большие потери с введением европейских санкций и контрсанкций со стороны России», — говорит Пармантье.

Товарооборот между Россией и Францией упал почти в два раза в 2015 году, с $15,4 млрд до $8,6 млрд, однако в 2016 году почти восстановился и вырос до $13,3 млрд, по данным Международного торгового центра (ITC).

​Главная причина, почему французский бизнес не стремится покидать Россию, — тот факт, что «французские компании успешно работали на протяжении многих предшествующих лет» и видят стратегические перспективы дальнейшего ведения бизнеса в России. В 2014–2015 годах Франция обогнала Германию, основного торгового партнера России, по объемам прямых инвестиций в страну в год. «Рост французских инвестиций продолжится и в 2017 году», — прогнозирует Дюбьен. «По моей информации, уже сейчас обсуждается несколько крупных проектов, и несколько французских предприятий в ближайшее время объявят о том, что собираются сотни миллионов долларов вложить в Россию. С одной стороны, в этом году вырастет объем двусторонней торговли, а с другой стороны, прямые инвестиции — напомню, что это порядка $2 млрд в год, — как минимум останутся на прежнем уровне, а скорее всего, увеличатся так же».

Сохранить
Сохранить 
Теги
Франция, выборы, правительство, политика, Эмманюэль Макрон
Другие материалы РБК
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Власти изменили порядок расчета тарифов на услуги ЖКХ
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку