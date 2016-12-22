Во Франции в новое правительство вошли социалисты и правоцентристы

Эмманюэль Макрон Фото: Francois Lenoir / Reuters

Президент и премьер Франции согласовали состав нового кабинета министров. Приглашение социалистов и правоцентристов в правительство может укрепить позиции президентской партии на парламентских выборах, говорят эксперты

В среду, 17 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал состав нового правительства, согласовав его с назначенным 15 мая премьер-министром Эдуаром Филиппом.

В состав кабинета из 22 министров вошли некоторые члены предыдущего правительства, работавшего с ушедшим президентом Франсуа Олландом, однопартийцы нового президента и представители других партий.

Пост министра иностранных дел займет 69-летний Жан-Ив Ле Дриан, занимавший ранее пост министра обороны. Ле Дриан более сорока лет состоял в Социалистической партии, от которой был выбран Олланд. Однако в ходе президентской кампании Ле Дриан поддержал Макрона.

Министром обороны Франции стала женщина — бывший депутат Европарламента и член партии «Демократическое движение» Сильви Гулар. В ответственность нового министра обороны будет входить выстраивание более широкой системы европейской безопасности, отмечает Reuters. «Демократическое движение» в правительстве будет представлять и лидер партии, 65-летний Франсуа Байру, назначенный на пост министра юстиции.

В кабинет вошли также представители правоцентристской партии «Республиканцы». Помимо премьер-министра Филиппа представитель партии Брюно Ле Мэр назначен на пост министра экономики. Ранее он занимал должности госсекретаря Франции по европейским делам, министра по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Пост министра внутренних дел займет один из ближайших сподвижников Макрона во время президентской кампании, бывший мэр Лиона социалист Жерар Коллон. 69-летний политик за 40 лет своей карьеры не занимал правительственных постов.

Макрон привлек людей с разным политическим опытом и разных взглядов, чтобы «преодолеть политические разногласия ради общего блага», отметил генсек основанного Макроном движения «Вперед» Ришар Ферран в интервью радио France Inter во вторник.

Эдуар Филипп Фото: Francois Mori / AP

Правительство под выборы

Назначая в правительство представителей партии «Республиканцы» и социалистов, Макрон пытается перетянуть электорат на свою сторону, обращают внимание опрошенные РБК эксперты. 11 и 18 июня во Франции пройдут парламентские выборы, в которых партия президента «Вперед» будет участвовать впервые.

Макрону уже удалось расколоть Социалистическую партию и заручиться поддержкой части социалистов, теперь он пытается расколоть «Республиканцев», о чем говорит назначение правоцентристского республиканца Филиппа на пост премьер-министра, напоминает в разговоре с РБК Флоран Пармантье, эксперт из Высшей коммерческой школы (HEC Paris).

Представительница «Республиканцев» Натали Костюшко-Моризе уже призвала своих коллег работать с Макроном после назначения ее однопартийца. Однако не все представители «Республиканцев» готовы на компромисс, в том числе и Франсуа Баруа, возглавивший кампанию «Республиканцев» на парламентских выборах. По его словам, Макрон не собирается «преобразовывать» политическую систему, он хочет «взорвать» ее. «У нас есть серьезные разногласия: он [Макрон] хочет поднять подоходные налоги, мы же хотим сократить их», — цитирует Баруа Bloomberg.

Победа движения «Вперед» будет означать, что Макрон сможет беспрепятственно реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Результаты парламентских выборов также определят, как долго проработает первый кабинет Макрона и сможет ли он модернизировать французскую экономику по плану Макрона. Именно поэтому для нового президента очень важно получить большинство мест. В противном случае новый парламент, в который могут войти противники лидера Франции, проголосует за роспуск кабинета и изберет новое правительство, пишет Bloomberg.

Тон в отношениях с Россией

Новое правительство Макрона «задаст тон» его внутренней и внешней политике, что может отразиться на российско-французских отношениях, говорит Пармантье. «Оно [правительство] попытается достигнуть баланса между различными политическими группами, однако по большей части будет следовать курсу президента, полномочия которого во Франции гораздо больше в отличие от традиционных либеральных демократий», — подчеркивает Пармантье.

Отношение нового министра иностранных дел к России не враждебное, а, вернее, скептическое, сказал РБК директор франко-российского центра «Обсерво» Арно Дюбьен. «Его нельзя назвать другом России, но и врагом тоже нельзя назвать», — сказал эксперт. Ле Дриан критиковал Россию за ее политику в Сирии, напоминает Дюбьен.

Находясь на посту министра обороны, Ле Дриан не раз критиковал Москву за то, что в Сирии она наносит удары не по запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», а по позициям «Свободной сирийской армии», по тем, кто выступает против Асада. Он также выступал против сохранения президента Сирии Башара Асада на своем посту.

Разногласия по международным вопросам, введение Францией экономических санкций против России после присоединения Крыма не остановило развития сотрудничества в тех отраслях, где это было возможно.

Макрон, по мнению Пармантье, является прагматиком, который будет пытаться нормализовать диалог с Москвой и установить прочные деловые отношения. Традиционно важную роль в развитии отношений будут играть министры иностранных дел, обороны и экономики. «Министр экономики будет отражать голос французского бизнеса, который хочет инвестировать в России и добивается отмены санкций. В этом отношении ему могут помочь министр сельского хозяйства, потому что французский агробизнес понес большие потери с введением европейских санкций и контрсанкций со стороны России», — говорит Пармантье.

Товарооборот между Россией и Францией упал почти в два раза в 2015 году, с $15,4 млрд до $8,6 млрд, однако в 2016 году почти восстановился и вырос до $13,3 млрд, по данным Международного торгового центра (ITC).

​Главная причина, почему французский бизнес не стремится покидать Россию, — тот факт, что «французские компании успешно работали на протяжении многих предшествующих лет» и видят стратегические перспективы дальнейшего ведения бизнеса в России. В 2014–2015 годах Франция обогнала Германию, основного торгового партнера России, по объемам прямых инвестиций в страну в год. «Рост французских инвестиций продолжится и в 2017 году», — прогнозирует Дюбьен. «По моей информации, уже сейчас обсуждается несколько крупных проектов, и несколько французских предприятий в ближайшее время объявят о том, что собираются сотни миллионов долларов вложить в Россию. С одной стороны, в этом году вырастет объем двусторонней торговли, а с другой стороны, прямые инвестиции — напомню, что это порядка $2 млрд в год, — как минимум останутся на прежнем уровне, а скорее всего, увеличатся так же».

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