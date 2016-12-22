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На Мальте убили автора расследований для «Панамских документов»
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На Мальте убили автора расследований для «Панамских документов»
Политика, 22:25
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На Мальте убили автора расследований для «Панамских документов»
На Мальте взорвалась машина журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая руководила расследованием коррупции в стране. Итогом ее работы стала публикация в «Панамских документах» сведений, уличающих премьер-министра страны
Криминалист на месте происшествия (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла при взрыве ее автомобиля вечером в понедельник, 16 октября, на Мальте, сообщает Times of Malta. Пока что неизвестно, что стало причиной взрыва.

По словам собеседник издания, взрыв был настолько мощным, что ее машина Peugeot 108, вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю.

Видео: P4goda / YouTube

По данным издания, 15 дней назад журналистка подавала заявления в полицию об угрозах. Галиция жила в Биднизе, взрыв произошел на подъезде к городу.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал случившееся «варварской атакой». «Я не успокоюсь пока не восторжествует правосудие». — сказал он. Премьер признал, что «все знают, что Галиция была жестким критиком» его политики.

Как пишет The Guardian, Галиция руководила расследованием коррупции на Мальте, итогом которого стала публикация в «Панамских документах» данных, уличающих премьера страны в коррупции. Ее блог, в котором она рассказывала о коррупции в стране был настолько популярен, что превосходил тиражи всех местных газет, отмечает Politico.

Последнее расследование Галиции было посвящено офшорным компаниям, которые были связаны с двумя помощниками премьер-министра Джозефа Муската. Через компании проводились выплаты от правительства Азербайджана, пишет Guardian.

После публикации «Панамских документов» депутаты Европарламенты открыто призывали к отставке Муската из-за раскрывшейся информации о связях его жены с компанией, которая получила выплаты от дочери президента Азербайджана.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Мальта , журналистика , «Панамские документы»
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