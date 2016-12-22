Сурков открыл в Ростове-на-Дону памятник «Героям Донбасса»

В парке в Ростове-на-Дону открыли памятник ополченцам Донбасса. На мероприятии присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и лидер ДНР Александр Захарченко

Фото: Виктория Некрасова / РБК Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в парке им. Островского, самом большом парке города, был открыт памятник «Героям Донбасса». На мероприятии присутствовали глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и помощник президента России Владислав Сурков, который отвечает за контакты с спецпредставителем Госдепа США по Украине. Об этом сообщает РБК Юг.

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Кроме того, на открытие приехали глава «Союза добровольцев» Донбасса Александр Бородай, а также официальные лица региона: первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава города Виталий Кушнарев.

«Я хочу от имени администрации Ростова, от имени ростовчан, сказать большое спасибо за то, что вы сделали все для сохранения русского мира», — заявил на открытии монумента Кушнарев. Бородай поблагодарил руководство города за помощь в установке памятника и поддержку добровольцем Донбасса, отмечает газета.

Как писал ранее РБК, семиметровый гранитный памятник был установлен 10 октября. Инициатором установки монумента на деньги спонсоров выступил «Союз добровольцев Донбасса». Глава организации Тимур Оккерт оценивал стоимость памятника в 1 млн руб.

Общественные активисты направляли властям письма о незаконности установки памятника наемникам, пишет «Коммерсантъ-Юг», но получили однотипные ответы о том, что с просьбой об установке памятника героям Донбасса обратился городской Совет ветеранов.

«Эхо Москвы», ссылаясь на сообщения в соцсетях, писало, что на памятнике заметили эмблему Вооруженных сил Украины. Заместитель директора парка им. Николая Островского Артем Бухтияров говорил РБК, что на монументе « отсутствуют геральдические символы принадлежности к государству Украина». «Там нет ни тризуба, ничего схожего», - подчеркивал замдиректора.

Авторы гранитного обелиска - руководители художественной мастерской литья из бронзы Валентин и Игорь Костевы. Как отмечает РБК Юг, работы по установке памятника начались с конца августа, но ростовские власти не признавали установку монумента ополченцам и называли их «благоустройством». Официально об этом было объявлено 5 октября.