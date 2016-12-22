Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания
Политика, 16:35
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Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания
Владимир Путин подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи в ответ на проведению страной ракетно-ядерных испытаний. Санкции вводятся во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН
Владимир Путин
Президент Владимир Путин ввел ограничения против Северной Кореи в области научно-технического сотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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