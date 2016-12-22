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США направили к Корейскому полуострову «обезглавливающий» врага спецназ
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США направили к Корейскому полуострову «обезглавливающий» врага спецназ
Политика, 16:24
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США направили к Корейскому полуострову «обезглавливающий» врага спецназ
Подразделение спецназа США размещено на борту ударной атомной подлодки, которая примет участие в учениях с флотом Южной Кореи. Кроме того, в регион переброшен самолет боевого управления и целеуказания
Совместные учения армий США и Южной Кореи (Фото: Lee Jin-man / AP)

США в рамках совместных учений с Южной Кореей перебросили в регион подразделение спецназа, которое специализируется на «обезглавливании» противника, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники. Подразделение размещено на борту американской атомной подлодки. 

Кроме того, в регион направлен самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS на базе Boeing 707-300, который призван следить за передвижениями наземных и морских сил Северной Кореи. 

Южная Корея и США в понедельник, 16 октября, начали масштабные совместные учения у берега Корейского полуострова на фоне возрастания напряженности между странами и КНДР.  Маневры продлятся до 20 октября.

Союзники планируют провести тренировку сил специальных операций в Восточном и Желтом морях. В учениях поучаствует ударная корабельная группа, возглавляемая авианосцем «Рональд Рейган», в ее составе будут два эсминца - «Стэтем» и «Мастин». С южнокорейской стороны к учениям привлекут эсминец класса Седжонг Великий и самолеты P-3 Orion для борьбы с подводными лодками. Всего ожидается участие до 40 боевых кораблей.

Кроме того, будут задействованы истребители F-15K, F/A-18 и штурмовик A-10, а также вертолеты AH-64E «Апач».

Совместные учения, отмечает Yonhap, направлены на улучшение взаимодействия 7-ого тихоокеанского флота ВМС США и южнокорейских ВМС.

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В начале сентября КНДР провела испытания термоядерного боеприпаса, который, по утверждению Пхеньяна, может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Во время проведения теста Япония и Южная Корея зафиксировали мощные подземные толчки на территории Северной Кореи. 

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По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Вашингтон будет предпринимать попытки установить дипломатический контакт с КНДР до тех пор, «пока не упадет первая бомба». К переговорам Пхеньян также призывает Сеул.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США , Южная Корея
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Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания Политика
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