Правозащитники предложили объявить амнистию неплательщикам штрафов

В СПЧ предлагают к годовщине революции 1917 года помимо уголовной амнистии объявить и административную. Под нее могут подпасть люди, не оплатившие штрафы, сообщил Михаил Федотов. В Кремле сказали, что пока решений по амнистии нет

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) направил в Кремль предложения по концепции амнистии к столетию революции 1917 года, заявил председатель совета Михаил Федотов, передает «Интерфакс». В СПЧ предлагают объявить не только уголовную, но и административную амнистию, пояснил он.

«Мы предлагаем ее сделать не только уголовной, как обычно, — у нас уголовная амнистия объявляется примерно один раз в два-три года, — но и административную, как это бывало и в России в XIX веке, и как бывало в советское время», — рассказал Федотов, добавив, что под административную амнистию могут подпасть россияне с неуплаченными штрафами. Речь может идти в том числе и о штрафах за нарушения правил дорожного движения, пояснил председатель СПЧ.

Уголовная амнистия может затронуть «тысячи человек», добавил Федотов. Ее в СПЧ предлагают распространить на мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, женщин с детьми, ветеранов войн и на другие категории граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об амнистии, заявил, что «никаких решений на этот счет не принималось», передает корреспондент РБК. «Если какие-то предложения поступали, они будут рассматриваться на предмет их целесообразности», — добавил он.

Об идее впервые в истории России провести административную амнистию СПЧ говорил в конце мая. Федотов тогда сказал, что «было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой». В Кремле тогда заявили, что по административной амнистии «какой-то четкой позиции нет».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в пятницу, 13 октября, говорила, что «в целом» поддерживает идею объявить амнистию к годовщине Октябрьской революции, передавал «Интерфакс». «Важно продумать эту амнистию, чтобы не криминализировать общество, чтобы вышли на свободу те, кто этого заслуживает», — отметила также Москалькова.

Депутаты от ЛДПР 14 сентября внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии, сообщал РБК. Сергей Иванов, один из авторов проекта, рассказывал, что амнистию можно объявить осужденным за преступления, которые не относятся к категории тяжких и особо тяжких. Амнистию можно распространить на женщин старше 55 лет, беременных, женщин с несовершеннолетними детьми, инвалидов и другие уязвимые категории заключенных, пояснял Иванов.

Собственный проект постановления об амнистии к годовщине революции внесли и депутаты от КПРФ. Как сообщал «Коммерсантъ», коммунисты предлагают распространить амнистию на «осужденных, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, проходивших военную службу на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных сил СССР и Вооруженных сил России, в частности в Афганистане».

Амнистию в России в последний раз объявили в 2015 году, она была приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.