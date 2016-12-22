Курц наш: почему итоги выборов в Австрии на руку России

После прошедших в Австрии парламентских выборов страна получит самого молодого канцлера в истории. 31-летний Себастьян Курц призывал поэтапно снимать санкции с России, а его возможный партнер по коалиции признает Крым российским

Себастьян Курц (Фото: Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images)

Правый поворот

На досрочных парламентских выборах в Австрии, прошедших в воскресенье, 15 октября, наибольшее число голосов получила консервативная Народная партия во главе с 31-летним Себастьяном Курцем. По предварительным данным, партия набирает 31,5% голосов. На предыдущих выборах консерваторы показали второй результат с 25,98% голосов.

Второе место и 27,1% голосов получает правопопулистская и националистическая Партия свободы, лидером которой является Хайнц-Кристиан Штрахе. В предыдущем парламенте у Партии свободы была третья по численности фракция (17,5% голосов на выборах).

«Это грандиозный успех, программу Партии свободы выбрали 60% граждан», — заявил вечером 15 октября Штрахе, посчитав вместе с результатом своей партии и результат Народной партии. Австрийские СМИ отмечают, что если не вся программа, то подходы к нелегальной миграции у партий совпадают.

Первое место в парламентской гонке Народная партия в последний раз занимала в 2002 году, а полученный ею сейчас процент голосов — наивысший с 2006 года. Исходя из этого, The Washington Post предупреждает о «резком правом повороте» австрийской политики, который последовал за успехом националистов из «Альтернативы для Германии» на выборах в ФРГ меньше месяца назад.

Главными неудачниками кампании стали Социал-демократическая партия Австрии (26,8 против 29,25% четырьмя годами ранее) и партия «Зеленые», которая вообще не прошла в парламент. Зато новое движение в защиту животных PILZ Петера Пильца, бывшего пресс-секретаря «Зеленых», который основал свою партию после поражения на партийных праймериз, получило 4,1%. Свои позиции сохранила либеральная коалиция NEOS — 5% голосов и девять депутатов.

Как устроен парламент Австрии Законодательный орган Австрийской Республики состоит из Федерального совета (верхняя палата, депутаты избираются парламентами федеральных земель Австрии, их число может варьироваться) и Национального совета (183 депутата, которые избираются по пропорциональной системе с открытыми списками). Для прохождения в Национальный совет необходимо набрать более 4% голосов. Поскольку Австрия является парламентской республикой, премьера номинирует и утверждает партия или коалиция партий, набравших более 50% мест в парламенте.

Мигранты помогли

Курц возглавляет Народную партию с мая 2017 года. В уходящем парламенте Народная партия была младшим партнером социал-демократов по коалиции, а Курц возглавлял МИД и был самым молодым министром иностранных дел в истории Австрии.

За время работы во главе МИДа Курц заслужил репутацию прагматика и, несмотря на молодость, самостоятельного политика. В марте журнал Time назвал его «новым типом государственного деятеля», который ищет и успешно находит золотую середину между радикальными альтернативами — на примере миграционной политики. Его подход заключался в том, чтобы одновременно и сокращать поток нелегалов в Австрию, и активно проводить интеграцию уже прибывших беженцев.

Тем не менее в предвыборной кампании 2017 года риторика Курца ужесточилась. Как отмечает Die Welt, в ходе интервью и митингов политик «быстро сползал на тему миграции», напоминая, что именно он в 2015 году закрыл границы и что в случае победы он сможет добиться закрытия всех маршрутов въезда мигрантов в Европу по Средиземному морю. Летом 2015 года Австрия оказалась на пути следования беженцев из региона Эгейского моря в сторону Германии и Швеции. По данным Eurostat, в 2015 году в Австрии было подано 44 тыс. прошений об убежище (вдвое больше, чем годом ранее), а сотни тысяч мигрантов проезжали через территорию страны. Именно в Австрии 27 августа 2015 года в закрытом фургоне грузовика были найдены тела 71 беженца, которые задохнулись при попытке перебраться в Европу. По мнению издания, Курц настойчиво разыгрывал мигрантскую карту и это у него получилось.

Фото: Andreas Gebert / Getty Images

Британская Financial Times полагает, что Курц, вероятнее всего, вступит в коалицию с националистами из Партии свободы, которая ей теперь идеологически близка. Однако эксперты FT не исключают и создания Курцем правительства меньшинства, которое будет блокироваться по тем или иным инициативам с различными партиями.

В прошлый раз, в 1999 году, консерваторы и националисты образовали в Австрии «черно-синюю» коалицию. В ответ на это страны Евросоюза наложили на Австрию беспрецедентные, хоть и символические санкции. Под запрет попали заключенные Австрией с Бельгией контракты на поставку военной техники, были отменены межправительственные встречи, ЕС отказался поддерживать австрийских кандидатов на должности в международных организациях. К сентябрю 2000 года, после консультаций с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), санкции были сняты, а коалиция проработала до 2005 года.

Коалиция консерваторов и националистов по итогам прошедших выборов является практически предрешенной, но переговоры между Народной партией и Партией свободы о распределении постов будут долгими, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Швейцер уверен, что очередных санкций, как в 2000 году, ждать не стоит: тогда охлаждение отношений между Веной и соседями было связано с тем, что Партия свободы угрожала блокировать вступление Чехии в ЕС из-за «декретов Бенеша», которые привели к изгнанию немцев из Чехословакии после Второй мировой войны​. «Сейчас таких принципиальных разногласий нет, более того, Партия свободы после вхождения в правительство может смягчить свою радикальную риторику. Так уже происходило после вхождения «Истинных финнов» в правительственную коалицию в Финляндии в 2015 году», — добавил Швейцер.

Канцлер-комсомолец

Курц стал лидером партии, после того как об уходе из политики по личным обстоятельствам объявил лидер Народной партии Райнхольд Миттерленер. Кандидатуру Курца на съезде поддержали 98,7% однопартийцев. Смена лидера повлияла на электоральный рейтинг Народной партии: в мае он вырос с 20–22 до 30–32%.

Свою победу на съезде Курц укрепил принятием нового партийного устава, который расширял полномочия лидера. Например, он получил возможность самому отбирать кандидатов на выборы от партии и решать, кто из однопартийцев займет министерский пост и какой. Традиционный для христианско-демократической Народной партии черный цвет Курц заменил на бирюзовый — в контексте провозглашенной политики полного обновления партии.

Сейчас Курц как лидер победившей партии претендует на статус самого молодого канцлера в истории Австрии.

Политическую карьеру Курц начал в 2003 году, вступив в молодежное движение Народной партии (JVP). К 2008 году Курц возглавлял венское отделение молодежного движения. Через год лидер JVP Сильвия Грюнбергер​, которую критиковали за авторитарный стиль управления и одновременно за электоральные провалы, подала в отставку, и на съезде ее преемником с результатом 99% был избран Курц. Он возглавлял молодежное крыло партии до мая 2017 года, пока не стал руководить всей Народной партией.

В 2010 году Курц стал депутатом венского земельного парламента, еще через год был назначен статс-секретарем (фактически замминистра) по делам интеграции мигрантов при министерстве внутренних дел. Как заметила тогда глава министерства Йоханна Микль-Ляйтнер, этот «необычный выбор» обусловлен тем, что Курц «вырос и состоялся в урбанистической среде и хорошо знает, что такое межкультурное взаимодействие». На посту статс-секретаря по мигрантам Курц придерживался девиза «интеграция через достижения»: приоритетом стала поддержка в мигрантах стремления к успеху и качественной работе. Обучение в Венском университете на юриста он так и не закончил.

После парламентских выборов 2013 года Курц возглавил австрийский МИД. Уже через несколько месяцев он добился перехода вопросов интеграции мигрантов в сферу ответственности его ведомства, которое с тех пор официально называется министерством по европейским, интеграционным и иностранным делам.

Трезвые позиции по России

На период работы Курца во главе МИДа пришлись украинский и миграционный кризисы, референдум по выходу Великобритании из ЕС. По Украине Курц, как и другие европейские политики, настаивает на полном выполнении минских соглашений. Летом 2016 года он со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером предложил систему пошагового снятия санкций с России в ответ на прогресс в договоренностях по Украине.

Себастьян Курц и Сергей Лавров (Фото: Сергей Ильницкий / AP)

В отношениях с Россией, утверждал Курц, «система наказания должна быть заменена системой стимулов». В целом он является сторонником гибкого подхода, оставляя место для диалога. В июле Курц, который в 2017 году является председателем ОБСЕ, говорил: «Больше понимания, больше диалога, больше гибкости — вот так выглядят условия для новых доверительных отношений между Востоком и Западом».

Партию свободы, потенциального партнера будущей коалиции, венгерский институт Political Capital ранее называл «одной из самых пророссийски настроенных партий в Европарламенте». В 2017 году эксперты European Council on Foreign Relations (ECFR) поставили ее на восьмое место среди «наиболее антизападных» партий во всей Европе. В период начавшегося в 2013 году охлаждения отношений России и Запада Штрахе не раз приезжал в Россию и был принят в Госдуме. В конце 2016 года «Единая Россия» подписала с Партией свободы соглашение о сотрудничестве. Во время подписания документа Штрахе в очередной раз заявил, что его партия не поддерживает антироссийские санкции. В сентябре 2017 года Штрахе признал: «С точки зрения реальной политики Крым является российским. Это нужно принять. Санкции, в конце концов, необходимо отменить», — отметил он (цитата по Die Presse).

С учетом трезвой позиции правых по России можно рассчитывать на улучшение диалога с Австрией, прокомментировал итоги выборов председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

У истоков Партии свободы стояли бывшие офицеры СС, и движение тем самым трудно заподозрить в русофилии, говорит Владимир Швейцер. ​По его мнению, внешняя политика нового кабинета едва ли серьезно изменится — во многом потому, что дипломатия стран ЕС все равно во многих аспектах координируется, утверждает Швейцер.